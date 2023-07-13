На Бали введут новый налог для туристов с 2024 года
Туристы, которые будут ездить на Бали начиная с 2024 г., должны будут платить новый налог в размере 150 000 рупий (около $10). Об этом сообщила индонезийская газета Jakarta Post со ссылкой на губернатора острова Вайана Костера.
Он уточнил, что уплата этого сбора будет единоразовая и будет действовать на все время поездки. Его будут взимать со всех иностранных туристов вне зависимости от того, въехали они на остров из-за границы или из другой части Индонезии. Уплатить налог можно будет через специальную электронную систему.
По словам Костера, налог не повлияет на количество туристов. Он отметил, что полученные средства будут направлены на защиту культуры и строительство качественной инфраструктуры. По данным Jakarta Post, в прошлом году остров посетили более 2 млн человек.
В начале мая Костер заявил, что на острове могут ввести систему квот, чтобы остановить массовый туризм. По его словам, при системе квот иностранцам придется регистрироваться за год до запланированного визита на Бали. Причиной для нововведения стало поведение туристов. Всего с начала года с Бали депортировали 101 туриста, большинство из них – граждане России, добавил Костер.