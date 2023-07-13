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На Бали введут новый налог для туристов с 2024 года

Ведомости

Туристы, которые будут ездить на Бали начиная с 2024 г., должны будут платить новый налог в размере 150 000 рупий (около $10). Об этом сообщила индонезийская газета Jakarta Post со ссылкой на губернатора острова Вайана Костера.

Он уточнил, что уплата этого сбора будет единоразовая и будет действовать на все время поездки. Его будут взимать со всех иностранных туристов вне зависимости от того, въехали они на остров из-за границы или из другой части Индонезии. Уплатить налог можно будет через специальную электронную систему.

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По словам Костера, налог не повлияет на количество туристов. Он отметил, что полученные средства будут направлены на защиту культуры и строительство качественной инфраструктуры. По данным Jakarta Post, в прошлом году остров посетили более 2 млн человек.

В начале мая Костер заявил, что на острове могут ввести систему квот, чтобы остановить массовый туризм. По его словам, при системе квот иностранцам придется регистрироваться за год до запланированного визита на Бали. Причиной для нововведения стало поведение туристов. Всего с начала года с Бали депортировали 101 туриста, большинство из них – граждане России, добавил Костер.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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