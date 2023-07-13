На Бали введут новый налог для туристов с 2024 года

Он уточнил, что уплата этого сбора будет единоразовая и будет действовать на все время поездки. Его будут взимать со всех иностранных туристов вне зависимости от того, въехали они на остров из-за границы или из другой части Индонезии. Уплатить налог можно будет через специальную электронную систему.