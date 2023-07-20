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Общество

Путин призвал создать условия для участия ветеранов спецоперации в соцпроектах

Ведомости

В России необходимо создать условия для того, чтобы ветераны спецоперации включались в общественную деятельность. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в приветственном слове к участникам Первого форума ветеранов боевых действий спецоперации. Его обращение зачитал глава управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.

«Очень важно, что бойцы и командиры, которые в наши дни мужественно защищают Россию и с честью выдержали фронтовые испытания, включаются сегодня в активную общественную деятельность, в реализацию значимых социальных, благотворительных, волонтерских проектов и инициатив. Задача государства и общества – создавать для этого все условия», – считает президент (цитата по ТАСС).

Ранее по теме: Минпросвещения предложило ветеранам спецоперации участвовать в «Разговорах о важном»

На форуме заместитель министра просвещения Александр Бугаев предложил ветеранам спецоперации принимать участие в уроках «Разговоры о важном» в школах.

В июне президент предложил продвигать ветеранов спецоперации на руководящие должности в правоохранительных органах и спецслужбах. Вместе с этим в начале июля группа депутатов Госдумы от «Справедливой России» во главе с лидером партии Сергеем Мироновым внесла в нижнюю палату законопроект, разрешающий участникам специальной военной операции становиться сенаторами без учета «ценза оседлости», писали «Ведомости».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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