Путин призвал создать условия для участия ветеранов спецоперации в соцпроектах
В России необходимо создать условия для того, чтобы ветераны спецоперации включались в общественную деятельность. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в приветственном слове к участникам Первого форума ветеранов боевых действий спецоперации. Его обращение зачитал глава управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.
«Очень важно, что бойцы и командиры, которые в наши дни мужественно защищают Россию и с честью выдержали фронтовые испытания, включаются сегодня в активную общественную деятельность, в реализацию значимых социальных, благотворительных, волонтерских проектов и инициатив. Задача государства и общества – создавать для этого все условия», – считает президент (цитата по ТАСС).
На форуме заместитель министра просвещения Александр Бугаев предложил ветеранам спецоперации принимать участие в уроках «Разговоры о важном» в школах.
В июне президент предложил продвигать ветеранов спецоперации на руководящие должности в правоохранительных органах и спецслужбах. Вместе с этим в начале июля группа депутатов Госдумы от «Справедливой России» во главе с лидером партии Сергеем Мироновым внесла в нижнюю палату законопроект, разрешающий участникам специальной военной операции становиться сенаторами без учета «ценза оседлости», писали «Ведомости».