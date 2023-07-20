Путин призвал создать условия для участия ветеранов спецоперации в соцпроектах

«Очень важно, что бойцы и командиры, которые в наши дни мужественно защищают Россию и с честью выдержали фронтовые испытания, включаются сегодня в активную общественную деятельность, в реализацию значимых социальных, благотворительных, волонтерских проектов и инициатив. Задача государства и общества – создавать для этого все условия», – считает президент (цитата по ТАСС).