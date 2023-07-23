Газета
Общество

Экс-министр обороны Греции призвал просить Россию о помощи в тушении лесных пожаров

Ведомости

Греции стоит обратиться к России за помощью в тушении лесных пожаров, заявил бывший министр обороны страны Панос Камменос. По его словам, ситуация усугубилась настолько, что без российских самолетов Бе-200 не обойтись.

«Без "Бериева" ничего не тушится. Давайте склоним голову и попросим сейчас о помощи», – написал политик в Twitter, выразив уверенность в том, что Россия поможет.

При этом Греция является одной из стран НАТО, которые поставляют вооружение Украине и оказывают поддержку киевскому режиму. Страна также поддержала все антироссийские санкции, введенные Евросоюзом.

В настоящее время стихийный лесной пожар бушует на греческом острове Родос, оттуда уже были эвакуированы около 20 000 человек, сообщало агентство AP.

19 июля МЧС России объявило о решении послать два пожарных самолета Бе-200ЧС на помощь Турции. По данным ведомства, самолеты-амфибии уже сбросили 87 т воды на очаги природных пожаров в стране.

Ранее по теме: Россия направила два самолета Бе-200ЧС для помощи в тушении пожаров в Турции

Бе-200ЧС может осуществлять забор воды как на аэродроме, так и на водоеме. В этом случае воздушное судно, двигаясь на скорости 150–190 км/ч в режиме глиссирования, способно забрать 12 т воды в баки, расположенные под полом грузовой кабины, всего за 12 секунд.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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