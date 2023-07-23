Экс-министр обороны Греции призвал просить Россию о помощи в тушении лесных пожаров
Греции стоит обратиться к России за помощью в тушении лесных пожаров, заявил бывший министр обороны страны Панос Камменос. По его словам, ситуация усугубилась настолько, что без российских самолетов Бе-200 не обойтись.
«Без "Бериева" ничего не тушится. Давайте склоним голову и попросим сейчас о помощи», – написал политик в Twitter, выразив уверенность в том, что Россия поможет.
При этом Греция является одной из стран НАТО, которые поставляют вооружение Украине и оказывают поддержку киевскому режиму. Страна также поддержала все антироссийские санкции, введенные Евросоюзом.
В настоящее время стихийный лесной пожар бушует на греческом острове Родос, оттуда уже были эвакуированы около 20 000 человек, сообщало агентство AP.
19 июля МЧС России объявило о решении послать два пожарных самолета Бе-200ЧС на помощь Турции. По данным ведомства, самолеты-амфибии уже сбросили 87 т воды на очаги природных пожаров в стране.
Бе-200ЧС может осуществлять забор воды как на аэродроме, так и на водоеме. В этом случае воздушное судно, двигаясь на скорости 150–190 км/ч в режиме глиссирования, способно забрать 12 т воды в баки, расположенные под полом грузовой кабины, всего за 12 секунд.