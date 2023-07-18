Россия направила два самолета Бе-200ЧС для помощи в тушении пожаров в Турции
Два самолета Бе-200ЧС вылетели в Турцию для оказания помощи в тушении лесных пожаров, сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций России.
«Два самолета-амфибии чрезвычайного ведомства вылетели из аэропорта Платов г. Ростов-на-Дону в города Мугла и Измир для тушения крупных лесных пожаров», – говорится в сообщении.
В министерстве добавили, что эти самолеты оснащены тепловизорами, которые позволяют обнаружить очаги лесных пожаров.
Бе-200ЧС может осуществлять забор воды как на аэродроме, так и на водоеме. В этом случае воздушное судно, двигаясь на скорости 150-190 км/ч в режиме глиссирования, способно забрать 12 т воды в баки, расположенные под полом грузовой кабины, всего за 12 секунд. Россия уже направляла ранее такие самолеты в Турцию для борьбы с пожарами.
13 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным намерен обсудить покупку нескольких российских самолетов-амфибий для борьбы с лесными пожарами. При этом дата встречи двух лидеров пока не назначена.
10 июля стало известно, что в Якутии и Хабаровском крае ввели режим ЧС межрегионального характера в связи с природными пожарами.