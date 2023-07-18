Россия направила два самолета Бе-200ЧС для помощи в тушении пожаров в Турции

Бе-200ЧС может осуществлять забор воды как на аэродроме, так и на водоеме. В этом случае воздушное судно, двигаясь на скорости 150-190 км/ч в режиме глиссирования, способно забрать 12 т воды в баки, расположенные под полом грузовой кабины, всего за 12 секунд. Россия уже направляла ранее такие самолеты в Турцию для борьбы с пожарами.