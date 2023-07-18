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Россия направила два самолета Бе-200ЧС для помощи в тушении пожаров в Турции

Ведомости

Два самолета Бе-200ЧС вылетели в Турцию для оказания помощи в тушении лесных пожаров, сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций России.

«Два самолета-амфибии чрезвычайного ведомства вылетели из аэропорта Платов г. Ростов-на-Дону в города Мугла и Измир для тушения крупных лесных пожаров», – говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что эти самолеты оснащены тепловизорами, которые позволяют обнаружить очаги лесных пожаров.

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Бе-200ЧС может осуществлять забор воды как на аэродроме, так и на водоеме. В этом случае воздушное судно, двигаясь на скорости 150-190 км/ч в режиме глиссирования, способно забрать 12 т воды в баки, расположенные под полом грузовой кабины, всего за 12 секунд. Россия уже направляла ранее такие самолеты в Турцию для борьбы с пожарами.

13 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным намерен обсудить покупку нескольких российских самолетов-амфибий для борьбы с лесными пожарами. При этом дата встречи двух лидеров пока не назначена.

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10 июля стало известно, что в Якутии и Хабаровском крае ввели режим ЧС межрегионального характера в связи с природными пожарами.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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