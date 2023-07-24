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Общество

Белгородские власти не будут полностью восстанавливать поврежденные элитные дома

Ведомости

Власти Белгородской области не станут полностью восстанавливать поврежденные в результате обстрелов элитные дома. С таким предложением выступил глава Белгородского района Владимир Перцев на оперативном совещании регионального правительства.

«Богатые дома требуют очень больших вложений. <…> Там богатые люди живут, пусть восстанавливают сами. То, что надо, мы сделали: кровля и окна восстановлены», – сказал Перцев (цитата по ТАСС). Губернатор Вячеслав Гладков одобрил это предложение.

С начала военной операции на Украине в феврале 2022 г. Белгородская область стала регулярно подвергаться обстрелам и атакам беспилотников со стороны Украины. 19 июля Гладков сообщил о сбитом беспилотнике в Валуйском городском округе, а в начале июля беспилотник самолетного типа был сбит над Белгородом. 22 июля ВСУ, как сообщал глава региона, выпустили по селу Журавлевка 15 артиллерийских снарядов, а с БПЛА украинские военные сбросили семь взрывных устройств.

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В Белгородской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен «средний уровень реагирования».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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