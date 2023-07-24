Белгородские власти не будут полностью восстанавливать поврежденные элитные дома
Власти Белгородской области не станут полностью восстанавливать поврежденные в результате обстрелов элитные дома. С таким предложением выступил глава Белгородского района Владимир Перцев на оперативном совещании регионального правительства.
«Богатые дома требуют очень больших вложений. <…> Там богатые люди живут, пусть восстанавливают сами. То, что надо, мы сделали: кровля и окна восстановлены», – сказал Перцев (цитата по ТАСС). Губернатор Вячеслав Гладков одобрил это предложение.
С начала военной операции на Украине в феврале 2022 г. Белгородская область стала регулярно подвергаться обстрелам и атакам беспилотников со стороны Украины. 19 июля Гладков сообщил о сбитом беспилотнике в Валуйском городском округе, а в начале июля беспилотник самолетного типа был сбит над Белгородом. 22 июля ВСУ, как сообщал глава региона, выпустили по селу Журавлевка 15 артиллерийских снарядов, а с БПЛА украинские военные сбросили семь взрывных устройств.
В Белгородской области бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в регионе установлен «средний уровень реагирования».