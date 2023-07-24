Белгородские власти не будут полностью восстанавливать поврежденные элитные дома

С начала военной операции на Украине в феврале 2022 г. Белгородская область стала регулярно подвергаться обстрелам и атакам беспилотников со стороны Украины. 19 июля Гладков сообщил о сбитом беспилотнике в Валуйском городском округе, а в начале июля беспилотник самолетного типа был сбит над Белгородом. 22 июля ВСУ, как сообщал глава региона, выпустили по селу Журавлевка 15 артиллерийских снарядов, а с БПЛА украинские военные сбросили семь взрывных устройств.