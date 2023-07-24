Командир «Ленинградского полка» Вашунин погиб в зоне спецоперации
Командир «Ленинградского полка» полковник Евгений Вашунин погиб в зоне спецоперации. Об этом сообщили в законодательном собрании Санкт-Петербурга.
Спикер собрания Александр Бельский выразил свои соболезнования, уточнив, что Вашунин был представлен к званию Героя России посмертно.
4 июля Вашунин решил прийти на помощь отряду «Шторм», который оказался в окружении противника, говорится в сообщении собрания. Вашунин с группой бойцов выдвинулся им навстречу, но был замечен украинскими военными. После чего завязался бой – полковник был отсечен и серьезно ранен.
«Несмотря на предпринятые меры самопомощи, он скончался, самоотверженно сражаясь до последней минуты», – говорится в заявлении Бельского.