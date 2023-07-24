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Командир «Ленинградского полка» Вашунин погиб в зоне спецоперации

Ведомости

Командир «Ленинградского полка» полковник Евгений Вашунин погиб в зоне спецоперации. Об этом сообщили в законодательном собрании Санкт-Петербурга.

Спикер собрания Александр Бельский выразил свои соболезнования, уточнив, что Вашунин был представлен к званию Героя России посмертно.

4 июля Вашунин решил прийти на помощь отряду «Шторм», который оказался в окружении противника, говорится в сообщении собрания. Вашунин с группой бойцов выдвинулся им навстречу, но был замечен украинскими военными. После чего завязался бой – полковник был отсечен и серьезно ранен.

«Несмотря на предпринятые меры самопомощи, он скончался, самоотверженно сражаясь до последней минуты», – говорится в заявлении Бельского.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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