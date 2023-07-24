Командир «Ленинградского полка» Вашунин погиб в зоне спецоперации

4 июля Вашунин решил прийти на помощь отряду «Шторм», который оказался в окружении противника, говорится в сообщении собрания. Вашунин с группой бойцов выдвинулся им навстречу, но был замечен украинскими военными. После чего завязался бой – полковник был отсечен и серьезно ранен.