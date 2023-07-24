Умер экс-глава Удмуртии Соловьев

Тогда он стал фигурантом дела о взятке на общую сумму более 140 млн руб. от подрядных организаций, получивших госконтракты на строительство мостов. Соловьев полностью признал вину, но впоследствии в ходе судебного процесса отказался от признательных показаний. В 2020 г. суд приговорил его к лишению свободы на 10 лет в колонии строгого режима и штрафу в размере 275 млн руб. В 2021 г. суд освободил Соловьева от тюремного наказания в связи с болезнью.