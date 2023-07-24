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Умер экс-глава Удмуртии Соловьев

Ведомости

На 74-м году жизни скончался бывший глава Удмуртии Александр Соловьев. Об этом сообщили в региональном минздраве.

В ведомстве уточнили, что Соловьев скончался в больнице после продолжительной болезни.

Соловьев руководил регионом с 2014 по 2017 г. В апреле 2017 г. президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий Соловьева в связи с утратой доверия.

Тогда он стал фигурантом дела о взятке на общую сумму более 140 млн руб. от подрядных организаций, получивших госконтракты на строительство мостов. Соловьев полностью признал вину, но впоследствии в ходе судебного процесса отказался от признательных показаний. В 2020 г. суд приговорил его к лишению свободы на 10 лет в колонии строгого режима и штрафу в размере 275 млн руб. В 2021 г. суд освободил Соловьева от тюремного наказания в связи с болезнью.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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