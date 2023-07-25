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Общество

В Греции упал пожарный самолет

Ведомости

Греческое общественное телевидение ERT показало кадры падения пожарного самолета типа Canadair, который тушил пожар в районе селений Платанистос и Каристос на Эвбее.

«По информации, в районе Платанистоса в Каристосе произошло падение Canadair. Сейчас над местом падения летает вертолет, чтобы увидеть, что произошло», – цитирует «РИА Новости» телеканал.

По данным греческой газеты «Этнос», на место падения Canadair CL215 направлены полицейские. Самолет был замечен патрульным вертолетом. Известно, что он был греческий, им управляли два пилота, одному из которых было 26 лет.

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Падение Canadair случилось в труднодоступном месте после сброса воды. При этом был слышен очень громкий взрыв, сообщил портал ethnos.gr. Связаться с двумя пилотами пока не удалось.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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