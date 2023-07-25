В Греции упал пожарный самолет
Греческое общественное телевидение ERT показало кадры падения пожарного самолета типа Canadair, который тушил пожар в районе селений Платанистос и Каристос на Эвбее.
«По информации, в районе Платанистоса в Каристосе произошло падение Canadair. Сейчас над местом падения летает вертолет, чтобы увидеть, что произошло», – цитирует «РИА Новости» телеканал.
По данным греческой газеты «Этнос», на место падения Canadair CL215 направлены полицейские. Самолет был замечен патрульным вертолетом. Известно, что он был греческий, им управляли два пилота, одному из которых было 26 лет.
Падение Canadair случилось в труднодоступном месте после сброса воды. При этом был слышен очень громкий взрыв, сообщил портал ethnos.gr. Связаться с двумя пилотами пока не удалось.