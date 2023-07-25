Минюст внес организацию Human Rights House Foundation в перечень нежелательных

Human Rights House Foundation – международная организация, штаб-квартира которой находится в Осло. Также у фонда есть офис в Женеве и представительство в Брюсселе и Тбилиси. На сайте HRHF говорится, что деятельность организации направлена на защиту и реализацию прав человека, включая права «на свободу собраний, объединений, выражения мнений, а также права быть защитником прав человека».