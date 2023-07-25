Минюст внес организацию Human Rights House Foundation в перечень нежелательных
Минюст внес норвежскую организацию Human Rights House Foundation (HRHF, фонд «Дом прав человека») и ее филиалы на Украине, в Литве, Грузии и Армении в перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России. Полный список иностранных организаций, деятельность которых признана нежелательной, опубликован на сайте Минюста.
HRHF был внесен в реестр Минюста на основании решения Генпрокуратуры от 7 июля. В ведомстве тогда пояснили, что деятельность фонда и НПО направлена на нарушение территориальность целостности России, а также на дестабилизацию внутренней обстановки, дискредитацию проводимой руководством страны политики и на формирование мнения общества «о необходимости смены власти неконституционным путем».
Генпрокуратура отметила, что хотя фонд и заявляет о своей независимости, его финансируют ЕС, а также внешнеполитические ведомства Великобритании, Норвегии, Нидерландов, Литвы, Польши, Чехии и Швейцарии. Повестку НПО в Генпрокуратуре назвали провокационной и отметили, что действия организации нацелены на «политическую и экономическую изоляцию России» в мире.
Human Rights House Foundation – международная организация, штаб-квартира которой находится в Осло. Также у фонда есть офис в Женеве и представительство в Брюсселе и Тбилиси. На сайте HRHF говорится, что деятельность организации направлена на защиту и реализацию прав человека, включая права «на свободу собраний, объединений, выражения мнений, а также права быть защитником прав человека».