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Общество

Минюст внес организацию Human Rights House Foundation в перечень нежелательных

Ведомости

Минюст внес норвежскую организацию Human Rights House Foundation (HRHF, фонд «Дом прав человека») и ее филиалы на Украине, в Литве, Грузии и Армении в перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России. Полный список иностранных организаций, деятельность которых признана нежелательной, опубликован на сайте Минюста.

HRHF был внесен в реестр Минюста на основании решения Генпрокуратуры от 7 июля. В ведомстве тогда пояснили, что деятельность фонда и НПО направлена на нарушение территориальность целостности России, а также на дестабилизацию внутренней обстановки, дискредитацию проводимой руководством страны политики и на формирование мнения общества «о необходимости смены власти неконституционным путем».

Генпрокуратура отметила, что хотя фонд и заявляет о своей независимости, его финансируют ЕС, а также внешнеполитические ведомства Великобритании, Норвегии, Нидерландов, Литвы, Польши, Чехии и Швейцарии. Повестку НПО в Генпрокуратуре назвали провокационной и отметили, что действия организации нацелены на «политическую и экономическую изоляцию России» в мире.

Human Rights House Foundation – международная организация, штаб-квартира которой находится в Осло. Также у фонда есть офис в Женеве и представительство в Брюсселе и Тбилиси. На сайте HRHF говорится, что деятельность организации направлена на защиту и реализацию прав человека, включая права «на свободу собраний, объединений, выражения мнений, а также права быть защитником прав человека». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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