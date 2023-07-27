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Общество

Мосгорсуд приговорил экс-судью Елену Кондрат к девяти годам колонии и штрафу

Ведомости

Мосгорсуд признал экс-судью Арбитражного суда Москвы Елену Кондрат виновной в посредничестве во взятке и приговорил ее к девяти годам колонии общего режима, а также назначил штраф в размере 77,9 млн руб. Об этом сообщает корреспондент «Ведомостей».

Согласно решению суда, она также лишена права занимать должность в судебной системе в течение пяти лет.

Мосгорсуд приступил к рассмотрению дела в открытом режиме 11 июля. Отмечалось, что ей грозит до 12 лет лишения свободы за посредничество во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

По версии следствия, осенью 2020 г. Кондрат предложила своей коллеге по Арбитражному суду, бывшей помощнице Елене Махалкиной, вынести «нужное» решение за вознаграждение. Как предполагает СКР, она рассказала, что к ней обратились лица, готовые заплатить $50 000 за вынесение решения о непривлечении к субсидиарной ответственности нескольких лиц в рамках дела о банкротстве, которое рассматривала Махалкина.

Речь шла о привлечении к ответственности руководства строительной компании «Управление снабжения транспортного строительства» и связанных с нею лиц. На поступившее предложение Махалкина отреагировала обращением в ФСБ. А передача денег проходила уже под контролем оперативников. Кондрат объясняет случившееся тем, что Махалкиной не хватало 5 млн руб. на покупку квартиры и она занимала деньги.

Позднее на продлении меры пресечения обвинение заявило, что Кондрат пыталась оказать давление на свидетелей и воспользоваться своими связями, а также сменить фамилию, чтобы уехать за границу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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