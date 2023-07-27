Мосгорсуд приговорил экс-судью Елену Кондрат к девяти годам колонии и штрафу

Речь шла о привлечении к ответственности руководства строительной компании «Управление снабжения транспортного строительства» и связанных с нею лиц. На поступившее предложение Махалкина отреагировала обращением в ФСБ. А передача денег проходила уже под контролем оперативников. Кондрат объясняет случившееся тем, что Махалкиной не хватало 5 млн руб. на покупку квартиры и она занимала деньги.