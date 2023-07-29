Более 11 000 жителей Татарстана остались без электричества из-за урагана
На Татарстан обрушился сильный ураган, в результате последствий непогоды без электричества остались 3157 частных домов в 14 населенных пунктах, включая Казань. Нарушение электроснабжения затронуло порядка 11 700 человек, сообщает управление МЧС по региону.
«Трансформаторные подстанции и социально значимые объекты под отключение не попали», – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Специалисты ремонтных бригад работают над устранением последствий урагана.
До этого в МЧС по Татарстану рассказали по поступлении 38 сообщений о падении деревьев.
Ранее в регионе было объявлено штормовое предупреждение. В ведомстве предупредили, что жителей ждут дожди, грозы и шквалистое усиление ветра до 25-28 м/с. Ожидается, что плохие погодные условия сохранятся и 30 июля. В связи с этим МЧС рекомендовало местным жителям соблюдать осторожность.