Более 11 000 жителей Татарстана остались без электричества из-за урагана

Ранее в регионе было объявлено штормовое предупреждение. В ведомстве предупредили, что жителей ждут дожди, грозы и шквалистое усиление ветра до 25-28 м/с. Ожидается, что плохие погодные условия сохранятся и 30 июля. В связи с этим МЧС рекомендовало местным жителям соблюдать осторожность.