Авиакомпания «Туркменистан» приостановила полеты в Москву с 1 августа
Авиакомпания «Туркменистан» с 1 августа приостановила полеты в Москву. Об этом сообщается на сайте перевозчика.
В авиакомпании объяснили приостановку полетов «обстановкой в Московской воздушной зоне». Там пояснили, что решение принято также на «основании оценки рисков в целях обеспечения безопасности полетов».
С 1 августа 2023 г. рейсы авиакомпании по направлению Ашхабад – Москва – Ашхабад будут выполнятся по маршруту Ашхабад – Казань – Ашхабад.
Утром 1 августа несколько беспилотников попытались атаковать Москву, их сбили средствами противовоздушной обороны (ПВО), но один все же долетел до башни в «Москва-Сити». Повреждения получил фасад на уровне 21-го этажа. Сообщалось, что из-за этого аэропорт «Внуково» был временно закрыт на прилет и вылет, в «Домодедово» перенаправили самолеты, следовавшие в Москву из Дубая и Ташкента.
В предыдущий раз дроны атаковали комплекс «Москва-Сити» в ночь на 30 июля. Тогда временно закрывали на вылет и прилет аэропорт «Внуково». В воздушной зоне Москвы и Подмосковья ограничивали полеты.