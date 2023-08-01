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Авиакомпания «Туркменистан» приостановила полеты в Москву с 1 августа

Ведомости

Авиакомпания «Туркменистан» с 1 августа приостановила полеты в Москву. Об этом сообщается на сайте перевозчика.

В авиакомпании объяснили приостановку полетов «обстановкой в Московской воздушной зоне». Там пояснили, что решение принято также на «основании оценки рисков в целях обеспечения безопасности полетов».

С 1 августа 2023 г. рейсы авиакомпании по направлению Ашхабад – Москва – Ашхабад будут выполнятся по маршруту Ашхабад – Казань – Ашхабад.

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Утром 1 августа несколько беспилотников попытались атаковать Москву, их сбили средствами противовоздушной обороны (ПВО), но один все же долетел до башни в «Москва-Сити». Повреждения получил фасад на уровне 21-го этажа. Сообщалось, что из-за этого аэропорт «Внуково» был временно закрыт на прилет и вылет, в «Домодедово» перенаправили самолеты, следовавшие в Москву из Дубая и Ташкента.

В предыдущий раз дроны атаковали комплекс «Москва-Сити» в ночь на 30 июля. Тогда временно закрывали на вылет и прилет аэропорт «Внуково». В воздушной зоне Москвы и Подмосковья ограничивали полеты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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