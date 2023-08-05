Турция депортировала двух россиян за незаконную предпринимательскую деятельность

31 июля Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что Турцию в первом полугодии 2023 г. посетили более 2,6 млн россиян. По данным ассоциации, это на 3,5% меньше аналогичного периода 2019 г., но на 79% больше первого полугодия 2022 г. При этом в АТОР отмечали, что часть визитов совершалась короткими транзитными поездками в Стамбул.