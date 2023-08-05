Турция депортировала двух россиян за незаконную предпринимательскую деятельность
Власти Турции депортировали двух россиян, которые, как утверждается, сдавали в аренду гидроциклы без лицензии, сообщило агентство DHA.
По его информации, факт незаконной сдачи в аренду выявила береговая охрана в Кемере, конфисковавшая шесть гидроциклов. Четверо россиян размещали объявления в соцсетях, стоимость аренды составляла 320 евро за три часа.
За ведение коммерческой деятельности без соответствующего сертификата двое россиян были задержаны и депортированы, еще двое разыскиваются.
31 июля Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что Турцию в первом полугодии 2023 г. посетили более 2,6 млн россиян. По данным ассоциации, это на 3,5% меньше аналогичного периода 2019 г., но на 79% больше первого полугодия 2022 г. При этом в АТОР отмечали, что часть визитов совершалась короткими транзитными поездками в Стамбул.
При этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным сообщил, что в республике могут установить рекорд по количеству туристов из России в 2023 г.