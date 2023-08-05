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Общество

Турция депортировала двух россиян за незаконную предпринимательскую деятельность

Ведомости

Власти Турции депортировали двух россиян, которые, как утверждается, сдавали в аренду гидроциклы без лицензии, сообщило агентство DHA.

По его информации, факт незаконной сдачи в аренду выявила береговая охрана в Кемере, конфисковавшая шесть гидроциклов. Четверо россиян размещали объявления в соцсетях, стоимость аренды составляла 320 евро за три часа.

За ведение коммерческой деятельности без соответствующего сертификата двое россиян были задержаны и депортированы, еще двое разыскиваются.

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31 июля Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что Турцию в первом полугодии 2023 г. посетили более 2,6 млн россиян. По данным ассоциации, это на 3,5% меньше аналогичного периода 2019 г., но на 79% больше первого полугодия 2022 г. При этом в АТОР отмечали, что часть визитов совершалась короткими транзитными поездками в Стамбул.

При этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным сообщил, что в республике могут установить рекорд по количеству туристов из России в 2023 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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