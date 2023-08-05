Авиакомпания «Туркменистан» приостановит полеты в Москву до 28 октября
Авиакомпания «Туркменистан» с 8 августа приостановит выполнение рейсов из Ашхабада в Москву и в обратном направлении, ограничение будет действовать до 28 октября, сообщила пресс-служба перевозчика.
Самолеты авиакомпании будут летать из столицы Туркменистана в Казань. Пассажирам, которые купили билеты с вылетом из Москвы, необходимо самостоятельно добраться до Казани, уточнили в компании. Билет переоформят без удержаний сборов, также можно отказаться от путешествия и оформить полный возврат средств.
«Туркменистан» ранее объявила о приостановке полетов в российскую столицу с 1 августа. Тогда в авиакомпании объяснили это решение «обстановкой в Московской воздушной зоне», отметив, что оно было принято на «основании оценки рисков в целях обеспечения безопасности полетов».
В тот день несколько беспилотников попытались атаковать Москву, их сбили средствами противовоздушной обороны (ПВО), но один все же долетел до башни в «Москва-Сити». Повреждения получил фасад на уровне 21-го этажа. Сообщалось, что из-за этого аэропорт «Внуково» был временно закрыт на прилет и вылет, в «Домодедово» перенаправили самолеты, следовавшие в Москву из Дубая и Ташкента.