Авиакомпания «Туркменистан» приостановит полеты в Москву до 28 октября

В тот день несколько беспилотников попытались атаковать Москву, их сбили средствами противовоздушной обороны (ПВО), но один все же долетел до башни в «Москва-Сити». Повреждения получил фасад на уровне 21-го этажа. Сообщалось, что из-за этого аэропорт «Внуково» был временно закрыт на прилет и вылет, в «Домодедово» перенаправили самолеты, следовавшие в Москву из Дубая и Ташкента.