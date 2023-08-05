Минтранс: любительские дроны в городах смогут летать в специальных зонах

В конце июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, в соответствии с которым запуск беспилотников над населенными пунктами с марта 2024 г. будет разрешен на высоте до 150 м, но только в прямой видимости пилота и вне запретных зон. Определить эти зоны должен будет Минтранс по представлению региональных и местных властей. При этом для полетов беспилотников весом до 30 кг план перемещения авиационным властям не потребуется.