Минтранс: любительские дроны в городах смогут летать в специальных зонах
Любительские дроны можно будет использовать в городах и других населенных пунктах в специально созданных для этого зонах, заявил журналистам замглавы Минтранса РФ Игорь Чалик.
«Любительские дроны смогут (летать), будут специальные зоны выделены в каждом городе и населенном пункте. При желании местных администраций, они будут обращаться в Минтранс – мы будем устанавливать определенные зоны в каждом городе, где можно будет летать на дронах», – приводит его слова «РИА Новости».
Чиновник также отметил, что с сентября этого года и марта 2024 г. будут упрощены правила использования любительских дронов для сельского хозяйства.
В конце июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, в соответствии с которым запуск беспилотников над населенными пунктами с марта 2024 г. будет разрешен на высоте до 150 м, но только в прямой видимости пилота и вне запретных зон. Определить эти зоны должен будет Минтранс по представлению региональных и местных властей. При этом для полетов беспилотников весом до 30 кг план перемещения авиационным властям не потребуется.
Изменения также упрощают использование дронов в сельском хозяйстве: их можно будет запускать на высотах менее 30 м от земли или воды на удалении более 5 км от контрольных точек аэродромов и 2 км от посадочных площадок без кратковременных ограничений в воздушном пространстве.
Большая часть регионов России ввела запрет на использование беспилотников осенью 2022 г., когда президент РФ Владимир Путин подписал указ об установлении в субъектах разных уровней реагирования – от уровня базовой готовности до военного положения. Исключение было сделано для органов государственной власти и силовых структур.