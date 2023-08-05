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Общество

Минтранс: любительские дроны в городах смогут летать в специальных зонах

Ведомости

Любительские дроны можно будет использовать в городах и других населенных пунктах в специально созданных для этого зонах, заявил журналистам замглавы Минтранса РФ Игорь Чалик.

«Любительские дроны смогут (летать), будут специальные зоны выделены в каждом городе и населенном пункте. При желании местных администраций, они будут обращаться в Минтранс – мы будем устанавливать определенные зоны в каждом городе, где можно будет летать на дронах», – приводит его слова «РИА Новости».

Чиновник также отметил, что с сентября этого года и марта 2024 г. будут упрощены правила использования любительских дронов для сельского хозяйства.

В конце июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, в соответствии с которым запуск беспилотников над населенными пунктами с марта 2024 г. будет разрешен на высоте до 150 м, но только в прямой видимости пилота и вне запретных зон. Определить эти зоны должен будет Минтранс по представлению региональных и местных властей. При этом для полетов беспилотников весом до 30 кг план перемещения авиационным властям не потребуется.

Изменения также упрощают использование дронов в сельском хозяйстве: их можно будет запускать на высотах менее 30 м от земли или воды на удалении более 5 км от контрольных точек аэродромов и 2 км от посадочных площадок без кратковременных ограничений в воздушном пространстве.

Большая часть регионов России ввела запрет на использование беспилотников осенью 2022 г., когда президент РФ Владимир Путин подписал указ об установлении в субъектах разных уровней реагирования – от уровня базовой готовности до военного положения. Исключение было сделано для органов государственной власти и силовых структур.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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