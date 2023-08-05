Жители Московской и Тульской областей приняли полеты авиации за работу ПВО

30 июля и 1 августа Киев попытался атаковать при помощи беспилотников Москву. В обоих случаях дроны долетели до «Москва-сити». В Минобороны утверждали, что подавили беспилотники средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). 30 июля в результате падения дрона были незначительно повреждены фасады двух офисных башен в «IQ-квартале», где расположены Минцифры, Минэкономразвития и Минпромторг. 1 августа беспилотник повредил фасад на уровне 21-го этажа одной из башен.