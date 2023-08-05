Жители Московской и Тульской областей приняли полеты авиации за работу ПВО
После полетов военной авиации в Подмосковье и Тульской области от местных жителей стали поступать сообщения о работе ПВО и взрывах, рассказали в экстренных службах ТАСС.
«В оперативные службы поступали звонки о работе ПВО и взрывах в Тульской и Московской областях. Выполнялись плановые полеты военной авиации», – сообщили там.
В Тульской области также подтвердили агентству отсутствие нештатных ситуаций в регионе.
30 июля и 1 августа Киев попытался атаковать при помощи беспилотников Москву. В обоих случаях дроны долетели до «Москва-сити». В Минобороны утверждали, что подавили беспилотники средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). 30 июля в результате падения дрона были незначительно повреждены фасады двух офисных башен в «IQ-квартале», где расположены Минцифры, Минэкономразвития и Минпромторг. 1 августа беспилотник повредил фасад на уровне 21-го этажа одной из башен.
В ночь на 4 августа российские системы ПВО и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) предотвратили попытку Киева атаковать объекты на территории Крыма с помощью 13 беспилотников, сообщали в Минобороны РФ. Всего были уничтожены десять беспилотников, еще три – подавлены системой РЭБ. В результате произошедшего никто не пострадал, разрушений нет.