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Сукачева выписали из больницы

Ведомости

Рок-музыканта Гарика Сукачева (настоящее имя – Игорь Сукачев), который ранее попал в больницу в связи с ухудшением здоровья, выписали. Он уже приступил к работе, рассказал ТАСС его друг, актер Василий Мищенко.

О госпитализации Сукачева стало известно 29 июля. В сообщении на странице 63-летнего музыканта говорилась, что госпитализация связана с ухудшением состояния здоровья, точные причины там указаны не были. В рамках тура Сукачева «Вся власть поэтамъ» в Карелии должен был пройти концерт, представительство артиста сообщило, что купленные билеты подлежат возврату. В итоге концерт решили провести в формате «Народное караоке» со свободным входом для всех. 30 июля Сукачев попросил прощения за то, что не смог выступить, и пообещал организовать новый концерт в регионе после выздоровления.

Ранее по теме: Сукачев попросил прощения за срыв концерта в Карелии

Сукачев – советский и российский рок-музыкант, поэт и композитор. Был лидером групп «Закат Солнца вручную», «Постскриптум (P.S.)», «Неприкасаемые». Также является основателем группы «Бригада С».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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