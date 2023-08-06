Сукачева выписали из больницы

О госпитализации Сукачева стало известно 29 июля. В сообщении на странице 63-летнего музыканта говорилась, что госпитализация связана с ухудшением состояния здоровья, точные причины там указаны не были. В рамках тура Сукачева «Вся власть поэтамъ» в Карелии должен был пройти концерт, представительство артиста сообщило, что купленные билеты подлежат возврату. В итоге концерт решили провести в формате «Народное караоке» со свободным входом для всех. 30 июля Сукачев попросил прощения за то, что не смог выступить, и пообещал организовать новый концерт в регионе после выздоровления.