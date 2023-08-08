Два человека погибли при взрыве газа в пятиэтажке в Астрахани

4 августа стало известно о взрыве бытового газа в пятиэтажном доме в Канске. Госпитализировали семь человек, еще 11 обратились за медпомощью. ГУ МЧС России по Красноярскому краю сообщило о возгорании после взрыва. К устранению были привлечены 38 человек и 14 единиц техники. Огонь устранили на площади 30 кв. м. Стены дома в результате взрыва повреждены не были, однако пострадали межкомнатные перегородки, окна и двери квартиры и соседних квартир. Всего было эвакуировано 200 человек, включая 20 детей.