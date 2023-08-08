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Общество

Два человека погибли при взрыве газа в пятиэтажке в Астрахани

Ведомости

Два человека погибли, четверо получили ранения при взрыве бытового газа в жилом доме в Астрахани. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«Хлопок бытового газа произошел на улице Адмирала Нахимова. Из дома спасли двух человек, 70 эвакуировали. На месте погибли двое, еще четверым понадобилась медицинская помощь», – приводит агентство цитату собеседника.

Пресс-служба МЧС Астрахани опубликовала видео устранения огня в пятиэтажке на улице Адмирала Нахимова, 38. Ведомство уточнило, что сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 12:48 (11:48 мск.) Общая площадь возгорания – 90 кв. м. На место выехали восемь единиц техники и 23 человека. Причину пожара в МЧС пока не назвали.

Ранее по теме: В Красноярском крае из-за взрыва газа в пятиэтажном доме госпитализированы семь человек

4 августа стало известно о взрыве бытового газа в пятиэтажном доме в Канске. Госпитализировали семь человек, еще 11 обратились за медпомощью. ГУ МЧС России по Красноярскому краю сообщило о возгорании после взрыва. К устранению были привлечены 38 человек и 14 единиц техники. Огонь устранили на площади 30 кв. м. Стены дома в результате взрыва повреждены не были, однако пострадали межкомнатные перегородки, окна и двери квартиры и соседних квартир. Всего было эвакуировано 200 человек, включая 20 детей.

СК по Красноярскому краю и Республике Хакасии возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ). Максимальное наказание по статье составляет до трех лет лишения свободы. По данным следствия, газ взорвался при замене трубопровода в квартире многоэтажки. После взрыва газа в Канске ввели режим ЧС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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