Умерла актриса театра Вахтангова Юлия Борисова
Советская и российская актриса, народная артистка СССР Юлия Борисова скончалась на 99 году жизни. Об этом сообщили в группе театра имени Вахтангова «ВКонтакте».
«Народная артистка СССР, герой труда, кавалер орденов «За заслуги перед Отечеством», лауреат государственных премий и множества профессиональных наград. Человек великого таланта, ума, чести и совести. Легендарная Принцесса Турандот. Так уходит эпоха», – говорится в сообщении.
По словам представителей театра, последней просьбой актрисы было, чтобы прощание состоялось в кругу семьи.
Юлия Борисова родилась 17 марта 1925 г. в Москве. В 1947 г. окончила Высшее театральное училище имени Щукина, и в том же году была принята в труппу театра имени Вахтангова. Служила в театре более 70 лет, исполнила более 60 ролей. Одна из самых известных – принцесса Турандот в одноименном спектакле по пьесе Карло Гоцци.
5 июля театр Вахтангова сообщил, что в возрасте 82 лет умер актер театра и кино, заслуженный артист России Алексей Кузнецов. Среди известных его ролей в кино – роль герцога Бэкингема в фильме «Д'Артаньян и три мушкетера», таксиста в «Зеленом огоньке», Кирсанова-старшего в «Отцах и детях» и др.