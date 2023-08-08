Умерла актриса театра Вахтангова Юлия Борисова

Юлия Борисова родилась 17 марта 1925 г. в Москве. В 1947 г. окончила Высшее театральное училище имени Щукина, и в том же году была принята в труппу театра имени Вахтангова. Служила в театре более 70 лет, исполнила более 60 ролей. Одна из самых известных – принцесса Турандот в одноименном спектакле по пьесе Карло Гоцци.