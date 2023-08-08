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Умерла актриса театра Вахтангова Юлия Борисова

Ведомости

Советская и российская актриса, народная артистка СССР Юлия Борисова скончалась на 99 году жизни. Об этом сообщили в группе театра имени Вахтангова «ВКонтакте».

«Народная артистка СССР, герой труда, кавалер орденов «За заслуги перед Отечеством», лауреат государственных премий и множества профессиональных наград. Человек великого таланта, ума, чести и совести. Легендарная Принцесса Турандот. Так уходит эпоха», – говорится в сообщении. 

По словам представителей театра, последней просьбой актрисы было, чтобы прощание состоялось в кругу семьи. 

Юлия Борисова родилась 17 марта 1925 г. в Москве. В 1947 г. окончила Высшее театральное училище имени Щукина, и в том же году была принята в труппу театра имени Вахтангова. Служила в театре более 70 лет, исполнила более 60 ролей. Одна из самых известных – принцесса Турандот в одноименном спектакле по пьесе Карло Гоцци. 

5 июля театр Вахтангова сообщил, что в возрасте 82 лет умер актер театра и кино, заслуженный артист России Алексей Кузнецов. Среди известных его ролей в кино – роль герцога Бэкингема в фильме «Д'Артаньян и три мушкетера», таксиста в «Зеленом огоньке», Кирсанова-старшего в «Отцах и детях» и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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