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Общество

На Гавайях из-за пожаров погибли 53 человека

Ведомости

53 человека погибли в результате лесных пожаров, которые бушуют на острове Мауи три дня, передает CNN.

«То, что мы увидели, было, вероятно, крупнейшим стихийным бедствием в истории штата Гавайи», – сказал губернатор Джош Грин.

Ожидается, что число погибших будет только увеличиваться, поскольку пожарные направляются в те районы острова, которые превратились в пепел. Власти региона пока не могут оценить количество поврежденных строений и подсчитать ущерб, нанесенный пожарами. Ранее Грин говорил, что разрушенными могут быть около 1700 домов. Сильнее всего от огня пострадал район Лахайна на севере Мауи.

Уточняется, что пожар на Гавайях уступает по числу погибших только калифорнийскому пожару CampFire, который произошел в 2018 г. и унес жизни 85 человек.

Пожар начался 8 августа. Огонь начал быстро распространяться из-за сильного ветра. 10 августа президент США Джо Байден назвал происходящее на острове Мауи «крупным бедствием» и поручил выделить средства из федерального бюджета на борьбу с последствиями пожара.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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