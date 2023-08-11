На Гавайях из-за пожаров погибли 53 человека
53 человека погибли в результате лесных пожаров, которые бушуют на острове Мауи три дня, передает CNN.
«То, что мы увидели, было, вероятно, крупнейшим стихийным бедствием в истории штата Гавайи», – сказал губернатор Джош Грин.
Ожидается, что число погибших будет только увеличиваться, поскольку пожарные направляются в те районы острова, которые превратились в пепел. Власти региона пока не могут оценить количество поврежденных строений и подсчитать ущерб, нанесенный пожарами. Ранее Грин говорил, что разрушенными могут быть около 1700 домов. Сильнее всего от огня пострадал район Лахайна на севере Мауи.
Уточняется, что пожар на Гавайях уступает по числу погибших только калифорнийскому пожару CampFire, который произошел в 2018 г. и унес жизни 85 человек.
Пожар начался 8 августа. Огонь начал быстро распространяться из-за сильного ветра. 10 августа президент США Джо Байден назвал происходящее на острове Мауи «крупным бедствием» и поручил выделить средства из федерального бюджета на борьбу с последствиями пожара.