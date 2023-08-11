На Гавайях из-за пожаров погибли 53 человека

Ожидается, что число погибших будет только увеличиваться, поскольку пожарные направляются в те районы острова, которые превратились в пепел. Власти региона пока не могут оценить количество поврежденных строений и подсчитать ущерб, нанесенный пожарами. Ранее Грин говорил, что разрушенными могут быть около 1700 домов. Сильнее всего от огня пострадал район Лахайна на севере Мауи.