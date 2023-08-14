Подозреваемого по делу о фейках об армии баптиста Сипко объявили в розыск
Подозреваемого в дискредитации Вооруженных сил России религиозного деятеля Юрия Сипко объявили в розыск. Это следует из базы данных МВД.
В карточке Сипко уточняется, что он разыскивается по статье Уголовного кодекса.
8 августа Следственный комитет (СК) сообщил, что в отношении Сипко возбуждено уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации). Максимальное наказание по вменяемому преступлению – лишение свободы на срок до десяти лет.
У Сипко и его соратников прошли обыски, рассказывали в СК, добавив, что следственные мероприятия велись в Московской области и Калуге.
По версии следствия, он в марте 2022 г. разместил в интернете видеоролик, в котором содержалась заведомо ложная информация о действиях российской армии на Украине. Этот вывод подтвердило психолого-лингвистическое исследование, уточнили в СК.
Сипко родился в Омской области в 1952 г. С 2002 по 2010 г. был председателем Российского союза евангельских христиан-баптистов. Также в период с 2005 по 2010 г. являлся вице-президентом Всемирного баптистского альянса.