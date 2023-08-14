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Подозреваемого по делу о фейках об армии баптиста Сипко объявили в розыск

Ведомости

Подозреваемого в дискредитации Вооруженных сил России религиозного деятеля Юрия Сипко объявили в розыск. Это следует из базы данных МВД.

В карточке Сипко уточняется, что он разыскивается по статье Уголовного кодекса.

8 августа Следственный комитет (СК) сообщил, что в отношении Сипко возбуждено уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации). Максимальное наказание по вменяемому преступлению – лишение свободы на срок до десяти лет.

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У Сипко и его соратников прошли обыски, рассказывали в СК, добавив, что следственные мероприятия велись в Московской области и Калуге.

По версии следствия, он в марте 2022 г. разместил в интернете видеоролик, в котором содержалась заведомо ложная информация о действиях российской армии на Украине. Этот вывод подтвердило психолого-лингвистическое исследование, уточнили в СК.

Сипко родился в Омской области в 1952 г. С 2002 по 2010 г. был председателем Российского союза евангельских христиан-баптистов. Также в период с 2005 по 2010 г. являлся вице-президентом Всемирного баптистского альянса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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