Самолет BBN Airlines пролетел через закрытое воздушное пространство Украины
Самолет авиакомпании BBN Airlines, следовавший из Осло в Анталью, пролетел через закрытое воздушное пространство Украины 25 июля. Об этом сообщает норвежский телеканал NRK со ссылкой на данные сервиса для отслеживания самолетов Flightradar24. Инцидент также подтвердили в авиакомпании.
«Мы понимаем озабоченность, которую вызывает эта ситуация, и гарантируем, что будем активно принимать меры для предотвращения подобных происшествий», – говорится в сообщении перевозчика.
NRK утверждает, что инцидент произошел 25 июля 2023 г. Лайнер вылетел из Осло в Анталью в 22:08 по местному времени (23:08 мск). Спустя два часа самолет изменил курс из-за приближающегося шторма, уточняет телеканал. Воздушный борт пролетел между границей Закарпатской и Черновицкой областей Украины. Затем он вошел в воздушное пространство Румынии.
Рейс выполнял Airbus A320, самолет может перевозить до 180 пассажиров. NRK пишет, что лайнер с экипажем был арендован турецкой авиакомпанией Freebird Airlines, специализирующейся на чартерных перевозках. Freebird Airlines не ответила изданию, сколько пассажиров находилось на борту и были ли они уведомлены о полете над территорией Украины.
В BBN Airlines уточнили, что авиакомпания начала внутреннее расследование произошедшего.
Воздушное пространство Украины закрыто для гражданских самолетов с 24 февраля 2022 г. – с начала спецоперации России на Украине.