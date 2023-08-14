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Самолет BBN Airlines пролетел через закрытое воздушное пространство Украины

Ведомости

Самолет авиакомпании BBN Airlines, следовавший из Осло в Анталью, пролетел через закрытое воздушное пространство Украины 25 июля. Об этом сообщает норвежский телеканал NRK со ссылкой на данные сервиса для отслеживания самолетов Flightradar24. Инцидент также подтвердили в авиакомпании.

«Мы понимаем озабоченность, которую вызывает эта ситуация, и гарантируем, что будем активно принимать меры для предотвращения подобных происшествий», – говорится в сообщении перевозчика.

NRK утверждает, что инцидент произошел 25 июля 2023 г. Лайнер вылетел из Осло в Анталью в 22:08 по местному времени (23:08 мск). Спустя два часа самолет изменил курс из-за приближающегося шторма, уточняет телеканал. Воздушный борт пролетел между границей Закарпатской и Черновицкой областей Украины. Затем он вошел в воздушное пространство Румынии.

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Рейс выполнял Airbus A320, самолет может перевозить до 180 пассажиров. NRK пишет, что лайнер с экипажем был арендован турецкой авиакомпанией Freebird Airlines, специализирующейся на чартерных перевозках. Freebird Airlines не ответила изданию, сколько пассажиров находилось на борту и были ли они уведомлены о полете над территорией Украины.

В BBN Airlines уточнили, что авиакомпания начала внутреннее расследование произошедшего.

Воздушное пространство Украины закрыто для гражданских самолетов с 24 февраля 2022 г. – с начала спецоперации России на Украине. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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