Самолет BBN Airlines пролетел через закрытое воздушное пространство Украины

Рейс выполнял Airbus A320, самолет может перевозить до 180 пассажиров. NRK пишет, что лайнер с экипажем был арендован турецкой авиакомпанией Freebird Airlines, специализирующейся на чартерных перевозках. Freebird Airlines не ответила изданию, сколько пассажиров находилось на борту и были ли они уведомлены о полете над территорией Украины.