Власти двух стран ЕС разрешили самолетам из РФ пересечь воздушное пространство из-за грозы

Кроме того, к концу марта 2022 г. европейские лизингодатели должны были прекратить все отношения с российскими перевозчиками, истребовав находящиеся у них ВС. Минтранс России, в свою очередь, запретил российским авиакомпаниям вывоз авиатехники на ремонт в зарубежные страны без согласования с Минобороны и ФСБ. Российские перевозчики в короткие сроки зарегистрировали эти ВС в российском реестре, но вывести их из иностранных без выкупа у зарубежных лизинговых компаний невозможно.