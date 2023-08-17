Власти двух стран ЕС разрешили самолетам из РФ пересечь воздушное пространство из-за грозы
Авиавласти Финляндии и Эстонии 17 августа разрешили трем самолетам российских компаний пересечь свое воздушное пространство из-за непогоды, сообщила Росавиация.
Речь идет о самолетах российских авиакомпаний «Россия», «Уральские авиалинии» и «Северный Ветер», выполнявших рейсы в/из Калининграда. Из-за грозы и сложных погодных условий они были вынуждены пересечь воздушные границы Финляндии и Эстонии.
«Аэронавигационные службы указанных государств во взаимодействии с региональным центром Единой системы организации воздушного движения России обеспечили безопасное обслуживание российских воздушных судов», – рассказали в ведомстве.
Росавиация поблагодарила авиавласти Финляндии и Эстонии за содействие, подтвердив готовность также обеспечить безопасное движение иностранных самолетов в случае необходимости.
После начала спецоперации на Украине США, ЕС, Великобритания и ряд других стран ввели санкции в отношении российской авиаотрасли. В частности, было прервано авиасообщение Европы и России, а также введен запрет на поставки в РФ новых самолетов и комплектующих ко всей авиатехнике западного производства, а также на услуги ремонта и техобслуживания.
Кроме того, к концу марта 2022 г. европейские лизингодатели должны были прекратить все отношения с российскими перевозчиками, истребовав находящиеся у них ВС. Минтранс России, в свою очередь, запретил российским авиакомпаниям вывоз авиатехники на ремонт в зарубежные страны без согласования с Минобороны и ФСБ. Российские перевозчики в короткие сроки зарегистрировали эти ВС в российском реестре, но вывести их из иностранных без выкупа у зарубежных лизинговых компаний невозможно.
Поэтому большая часть импортных самолетов, эксплуатирующихся российскими авиакомпаниями, сохранила двойную регистрацию, что противоречит правилам Чикагской конвенции. Из-за этого авиавласти в странах, присоединившихся к конвенции, могут запрещать ВС с двойной регистрацией как полеты в аэропорты, так и пролет над своей территорией.