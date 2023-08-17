Газета
Общество

Власти двух стран ЕС разрешили самолетам из РФ пересечь воздушное пространство из-за грозы

Ведомости

Авиавласти Финляндии и Эстонии 17 августа разрешили трем самолетам российских компаний пересечь свое воздушное пространство из-за непогоды, сообщила Росавиация.

Речь идет о самолетах российских авиакомпаний «Россия», «Уральские авиалинии» и «Северный Ветер», выполнявших рейсы в/из Калининграда. Из-за грозы и сложных погодных условий они были вынуждены пересечь воздушные границы Финляндии и Эстонии.

«Аэронавигационные службы указанных государств во взаимодействии с региональным центром Единой системы организации воздушного движения России обеспечили безопасное обслуживание российских воздушных судов», – рассказали в ведомстве.

Ранее по теме: Группа «Аэрофлот» близка к страховому урегулированию по 61 зарубежному самолету

Росавиация поблагодарила авиавласти Финляндии и Эстонии за содействие, подтвердив готовность также обеспечить безопасное движение иностранных самолетов в случае необходимости.

После начала спецоперации на Украине США, ЕС, Великобритания и ряд других стран ввели санкции в отношении российской авиаотрасли. В частности, было прервано авиасообщение Европы и России, а также введен запрет на поставки в РФ новых самолетов и комплектующих ко всей авиатехнике западного производства, а также на услуги ремонта и техобслуживания.

Не слухи, а факты: читайте в Telegram-канале «Ведомостей»

Кроме того, к концу марта 2022 г. европейские лизингодатели должны были прекратить все отношения с российскими перевозчиками, истребовав находящиеся у них ВС. Минтранс России, в свою очередь, запретил российским авиакомпаниям вывоз авиатехники на ремонт в зарубежные страны без согласования с Минобороны и ФСБ. Российские перевозчики в короткие сроки зарегистрировали эти ВС в российском реестре, но вывести их из иностранных без выкупа у зарубежных лизинговых компаний невозможно.

Поэтому большая часть импортных самолетов, эксплуатирующихся российскими авиакомпаниями, сохранила двойную регистрацию, что противоречит правилам Чикагской конвенции. Из-за этого авиавласти в странах, присоединившихся к конвенции, могут запрещать ВС с двойной регистрацией как полеты в аэропорты, так и пролет над своей территорией.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных