МВД разъяснило приказ о полномочиях Интерпола в России
Приказ МВД России об утверждении перечня подразделений, правомочных вести оперативно-розыскную деятельность, не меняет порядок работы Национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Опубликованный <…> приказ МВД России <…> не меняет существующий порядок осуществления оперативно-служебной деятельности НЦБ Интерпола МВД России, а также взаимодействия с генеральным секретариатом Интерпола и со всеми странами-членами организации», – говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что Россия продолжает сотрудничество по каналам Интерпола, а НЦБ является единственным подразделением, которое имеет полномочия, чтобы обеспечивать те обязательства, которые Россия взяла на себя при вступлении в организацию.
Сотрудники НЦБ «в пределах своих компетенций» проводят оперативно-розыскные мероприятия и участвуют в задержании объявленных Интерполом в международный розыск лиц. Помимо этого, они сопровождают процедуры экстрадиции и выдачи преступников, уточнили в МВД.
Такое пояснение ведомство выпустило после публикации приказа министра внутренних дел России Владимира Колокольцева от 31 марта 2023 г. об утверждении перечня оперативных подразделений органов внутренних дел РФ, правомочных осуществлять оперативно-розыскную деятельность. В документе Интерпол указан под пунктом 7. В отличие от других подразделений, полномочия которых обозначены «в полном объеме», деятельность Интерпола ограничена опросами, наведением справок, отождествлением личности.
Интерпол – крупнейшая в мире международная полицейская организация, в состав которой входят 195 государств. Россия вступила в организацию в 1990 г. Его подразделения действуют в 80 субъектах РФ.