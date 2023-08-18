МВД разъяснило приказ о полномочиях Интерпола в России

Такое пояснение ведомство выпустило после публикации приказа министра внутренних дел России Владимира Колокольцева от 31 марта 2023 г. об утверждении перечня оперативных подразделений органов внутренних дел РФ, правомочных осуществлять оперативно-розыскную деятельность. В документе Интерпол указан под пунктом 7. В отличие от других подразделений, полномочия которых обозначены «в полном объеме», деятельность Интерпола ограничена опросами, наведением справок, отождествлением личности.