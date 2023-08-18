Газета
Общество

МВД разъяснило приказ о полномочиях Интерпола в России

Ведомости

Приказ МВД России об утверждении перечня подразделений, правомочных вести оперативно-розыскную деятельность, не меняет порядок работы Национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Опубликованный <…> приказ МВД России <…> не меняет существующий порядок осуществления оперативно-служебной деятельности НЦБ Интерпола МВД России, а также взаимодействия с генеральным секретариатом Интерпола и со всеми странами-членами организации», – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что Россия продолжает сотрудничество по каналам Интерпола, а НЦБ является единственным подразделением, которое имеет полномочия, чтобы обеспечивать те обязательства, которые Россия взяла на себя при вступлении в организацию.

Ранее по теме: МВД ограничило полномочия Интерпола в России

Сотрудники НЦБ «в пределах своих компетенций» проводят оперативно-розыскные мероприятия и участвуют в задержании объявленных Интерполом в международный розыск лиц. Помимо этого, они сопровождают процедуры экстрадиции и выдачи преступников, уточнили в МВД.

Такое пояснение ведомство выпустило после публикации приказа министра внутренних дел России Владимира Колокольцева от 31 марта 2023 г. об утверждении перечня оперативных подразделений органов внутренних дел РФ, правомочных осуществлять оперативно-розыскную деятельность. В документе Интерпол указан под пунктом 7. В отличие от других подразделений, полномочия которых обозначены «в полном объеме», деятельность Интерпола ограничена опросами, наведением справок, отождествлением личности.

Интерпол – крупнейшая в мире международная полицейская организация, в состав которой входят 195 государств. Россия вступила в организацию в 1990 г. Его подразделения действуют в 80 субъектах РФ. 

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных