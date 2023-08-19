В Роскомнадзоре выступили против подмены истории в компьютерных играх
В компьютерных играх не должно быть фактов подмены истории, поскольку они являются одним из элементов воспитания молодежи и детей, заявил заместитель руководителя Роскомнадзора Владимир Логунов на круглом столе «Компьютерные игры как фактор национальной обороны и безопасности», который прошел на форуме «Армия-2023».
«Стремимся формировать разумное восприятие людей и событий в реальном и виртуальном мире, поддерживаем понимание ценностей семьи, человеческой жизни. И компьютерные игры, конечно, воспринимаем как инструмент просвещения полезных навыков. Важно, чтобы компьютерные игры не содержали фактов подмены истории. Это один из элементов воспитания молодежи и детей», – сказал он (цитата по ТАСС).
В ведомстве указали на необходимость продвижения отечественных компьютерных игр за рубежом, в первую очередь в страны БРИКС. Такое поручение ранее дал президент РФ Владимир Путин. По мнению Логунова, игры, которые появляются на российском рынке, должны защищать людей и историю, воспитывать чувство патриотизма и не пропагандировать насилие и жестокость.
В июле Путин говорил, что компьютерные игры должны помогать людям развиваться и находить себя. Он также отмечал, что «игра должна помогать воспитывать человека в рамках общечеловеческих принципов и патриотизма». Ранее на этой неделе президент поручил правительству до 30 сентября разработать предложения по продвижению отечественных видеоигр на иностранные рынки.