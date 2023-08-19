В Роскомнадзоре выступили против подмены истории в компьютерных играх

«Стремимся формировать разумное восприятие людей и событий в реальном и виртуальном мире, поддерживаем понимание ценностей семьи, человеческой жизни. И компьютерные игры, конечно, воспринимаем как инструмент просвещения полезных навыков. Важно, чтобы компьютерные игры не содержали фактов подмены истории. Это один из элементов воспитания молодежи и детей», – сказал он (цитата по ТАСС).