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Общество

В Роскомнадзоре выступили против подмены истории в компьютерных играх

Ведомости

В компьютерных играх не должно быть фактов подмены истории, поскольку они являются одним из элементов воспитания молодежи и детей, заявил заместитель руководителя Роскомнадзора Владимир Логунов на круглом столе «Компьютерные игры как фактор национальной обороны и безопасности», который прошел на форуме «Армия-2023».

«Стремимся формировать разумное восприятие людей и событий в реальном и виртуальном мире, поддерживаем понимание ценностей семьи, человеческой жизни. И компьютерные игры, конечно, воспринимаем как инструмент просвещения полезных навыков. Важно, чтобы компьютерные игры не содержали фактов подмены истории. Это один из элементов воспитания молодежи и детей», – сказал он (цитата по ТАСС).

В ведомстве указали на необходимость продвижения отечественных компьютерных игр за рубежом, в первую очередь в страны БРИКС. Такое поручение ранее дал президент РФ Владимир Путин. По мнению Логунова, игры, которые появляются на российском рынке, должны защищать людей и историю, воспитывать чувство патриотизма и не пропагандировать насилие и жестокость.

В июле Путин говорил, что компьютерные игры должны помогать людям развиваться и находить себя. Он также отмечал, что «игра должна помогать воспитывать человека в рамках общечеловеческих принципов и патриотизма». Ранее на этой неделе президент поручил правительству до 30 сентября разработать предложения по продвижению отечественных видеоигр на иностранные рынки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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