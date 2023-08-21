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ФАС выдала предписание «Яндексу» из-за рекламы БАДов

Ведомости

УФАС по Санкт-Петербургу выдало «Яндексу» предписание из-за нарушения закона о рекламе БАДов, сообщила пресс-служба ведомства. Компания не включала в публикации предупреждение о том, что они являются лекарственными средствами.

Требование о соответствующей маркировке указано в ст. 25 закона «О рекламе». В УФАС отметили, что создание рекламных публикаций на сервисе «Яндекс.Директ» осуществляется в соответствии с правилами, согласно которым «Яндекс» обязался самостоятельно включать в них предупреждение о лекарствах. Но такое предупреждение отсутствовало, пояснили в ведомстве.

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«Реклама признана ненадлежащей. "Яндексу" выдано предписание. Компании грозит штраф по ст. 14.3 КоАП РФ», – сообщили в УФАС. Статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 200 000 до 500 000 руб. для юридических лиц.

УФАС по Санкт-Петербургу ранее сообщало о возбуждении двух дел в отношении «Яндекса» из-за рекламы БАДов. А в мае ведомство возбудило дело в отношении «Эвалара» из-за признаков нарушения в рекламе лекарственного препарата «Сабельника настойка» на радиостанции «Вести ФМ». В УФАС уточнили, что реклама заявляла о безвредности лекарства и его эффективном действии, однако по российскому законодательству реклама лекарственных препаратов не может гарантировать их положительное действие, эффективность и отсутствие побочных эффектов. Также запрещаются утверждения о безопасности лекарства из-за его естественного происхождения. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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