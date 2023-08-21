ФАС выдала предписание «Яндексу» из-за рекламы БАДов

УФАС по Санкт-Петербургу ранее сообщало о возбуждении двух дел в отношении «Яндекса» из-за рекламы БАДов. А в мае ведомство возбудило дело в отношении «Эвалара» из-за признаков нарушения в рекламе лекарственного препарата «Сабельника настойка» на радиостанции «Вести ФМ». В УФАС уточнили, что реклама заявляла о безвредности лекарства и его эффективном действии, однако по российскому законодательству реклама лекарственных препаратов не может гарантировать их положительное действие, эффективность и отсутствие побочных эффектов. Также запрещаются утверждения о безопасности лекарства из-за его естественного происхождения.