ФАС выдала предписание «Яндексу» из-за рекламы БАДов
УФАС по Санкт-Петербургу выдало «Яндексу» предписание из-за нарушения закона о рекламе БАДов, сообщила пресс-служба ведомства. Компания не включала в публикации предупреждение о том, что они являются лекарственными средствами.
Требование о соответствующей маркировке указано в ст. 25 закона «О рекламе». В УФАС отметили, что создание рекламных публикаций на сервисе «Яндекс.Директ» осуществляется в соответствии с правилами, согласно которым «Яндекс» обязался самостоятельно включать в них предупреждение о лекарствах. Но такое предупреждение отсутствовало, пояснили в ведомстве.
«Реклама признана ненадлежащей. "Яндексу" выдано предписание. Компании грозит штраф по ст. 14.3 КоАП РФ», – сообщили в УФАС. Статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 200 000 до 500 000 руб. для юридических лиц.
УФАС по Санкт-Петербургу ранее сообщало о возбуждении двух дел в отношении «Яндекса» из-за рекламы БАДов. А в мае ведомство возбудило дело в отношении «Эвалара» из-за признаков нарушения в рекламе лекарственного препарата «Сабельника настойка» на радиостанции «Вести ФМ». В УФАС уточнили, что реклама заявляла о безвредности лекарства и его эффективном действии, однако по российскому законодательству реклама лекарственных препаратов не может гарантировать их положительное действие, эффективность и отсутствие побочных эффектов. Также запрещаются утверждения о безопасности лекарства из-за его естественного происхождения.