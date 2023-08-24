Пассажирам задержанных рейсов Red Wings начали выдавать сертификаты на перелеты

16 августа СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) из-за того, что лайнер Red Wings выполнял рейс с неисправной установкой, отвечающей за систему кондиционирования и запуск двигателей. В пресс-службе авиакомпании подтвердили этот факт, но подчеркнули, что это «распространенная международная практика, которая не нарушает требований безопасности полетов».