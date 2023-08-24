Пассажирам задержанных рейсов Red Wings начали выдавать сертификаты на перелеты
Red Wings начала выдавать сертификаты на бесплатный перелет пассажирам задержанных рейсов, сообщила авиакомпания.
Речь идет о рейсах WZ-3062 от 12 августа, WZ-3061 и WZ-3072 от 13 августа, WZ-3071 и WZ-3062 от 14 августа, WZ-3061 от 15 августа.
Именные сертификаты будут действовать на один бесплатный перелет из Екатеринбурга и обратно по любому регулярному направлению Red Wings до 20 августа 2024 г. Получить их можно будет через контактный центр авиакомпании.
С 12 августа Red Wings задержала несколько международных рейсов: из Антальи вовремя не смогли улететь пассажиры, следовавшие в Екатеринбург. Кроме того, задержался рейс Екатеринбург – Анталья. 15 августа авиакомпания отменила рейс Жуковский – Шарм-эль-Шейх. Red Wings сообщила, что на резервирование лайнеров других перевозчиков, чтобы решить проблему с задержками рейсов было выделено 120 млн руб..
16 августа СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) из-за того, что лайнер Red Wings выполнял рейс с неисправной установкой, отвечающей за систему кондиционирования и запуск двигателей. В пресс-службе авиакомпании подтвердили этот факт, но подчеркнули, что это «распространенная международная практика, которая не нарушает требований безопасности полетов».