Шольц получил травму во время занятий спортом
Канцлер Германии Олаф Шольц получил травму при падении во время пробежки, сообщил немецкий портал t-online со ссылкой на представителя правительства ФРГ.
«К сожалению, канцлер Олаф Шольц вынужден отменить свои встречи в Гессене в это воскресенье из-за небольшого несчастного случая во время занятий спортом. Он упал во время пробежки и получил синяки на лице», – рассказали в немецком правительстве (цитата по ТАСС).
При этом представитель кабмина ФРГ добавил, что мероприятия, запланированные с участием канцлера на следующей неделе, состояться согласно расписанию.
Как отмечает агентство, 3 сентября Шольц планировал посетить празднование 25-летней годовщины деятельности председателя комитета парламента ФРГ по внешней политике Михаэля Рота в качестве парламентария. Рот подтвердил, что Шольц не сможет посетить мероприятие, отметив, что «дела у него идут не очень хорошо».