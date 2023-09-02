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Шольц получил травму во время занятий спортом

Ведомости

Канцлер Германии Олаф Шольц получил травму при падении во время пробежки, сообщил немецкий портал t-online со ссылкой на представителя правительства ФРГ.

«К сожалению, канцлер Олаф Шольц вынужден отменить свои встречи в Гессене в это воскресенье из-за небольшого несчастного случая во время занятий спортом. Он упал во время пробежки и получил синяки на лице», – рассказали в немецком правительстве (цитата по ТАСС).

При этом представитель кабмина ФРГ добавил, что мероприятия, запланированные с участием канцлера на следующей неделе, состояться согласно расписанию.

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Как отмечает агентство, 3 сентября Шольц планировал посетить празднование 25-летней годовщины деятельности председателя комитета парламента ФРГ по внешней политике Михаэля Рота в качестве парламентария. Рот подтвердил, что Шольц не сможет посетить мероприятие, отметив, что «дела у него идут не очень хорошо».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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