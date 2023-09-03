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Общество

Власти Казахстана заблокировали сайт одного из подразделений минторга США

Ведомости

В Казахстане по подозрению в фишинге ограничили доступ к сайту бюро промышленности и безопасности минторга (BIS) США. Власти республики заявили, что предписание о блокировке сайта подготовили еще весной.

Как пишет NUR.KZ, при проверке ресурса на официальном сайте министерства культуры и информации Казахстана появляется сообщение о том, что сайт был заблокирован за распространение заведомо ложной информации. 

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Издание со ссылкой на другие СМИ также отмечает, что американский сайт могли заблокировать из-за публикации о том, что Казахстан якобы помогает России в обходе санкций. Эти данные позднее опровергли в казахстанском министерстве. Там заявили, что 26 апреля «по 21 фишинговому ресурсу, в числе которых был указан и сайт bis.doc.gov, было подготовлено и направлено для исполнения соответствующее предписание об ограничении доступа к ним».

Власти республики также намерены провести дополнительную проверку на предмет нарушений, и если их не обнаружат, то доступ к сайту могут восстановить. 

В августе на территории Казахстана был заблокирован сайт российского телеканала «Царьград». Министр информации и общественного развития республики Дархан Кыдырали заявил, ограничение доступа к ресурсу связано с мерами по защите информационной безопасности, и призвал не политизировать эту тему.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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