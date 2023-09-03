Власти Казахстана заблокировали сайт одного из подразделений минторга США

Издание со ссылкой на другие СМИ также отмечает, что американский сайт могли заблокировать из-за публикации о том, что Казахстан якобы помогает России в обходе санкций. Эти данные позднее опровергли в казахстанском министерстве. Там заявили, что 26 апреля «по 21 фишинговому ресурсу, в числе которых был указан и сайт bis.doc.gov, было подготовлено и направлено для исполнения соответствующее предписание об ограничении доступа к ним».