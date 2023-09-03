Власти Казахстана заблокировали сайт одного из подразделений минторга США
В Казахстане по подозрению в фишинге ограничили доступ к сайту бюро промышленности и безопасности минторга (BIS) США. Власти республики заявили, что предписание о блокировке сайта подготовили еще весной.
Как пишет NUR.KZ, при проверке ресурса на официальном сайте министерства культуры и информации Казахстана появляется сообщение о том, что сайт был заблокирован за распространение заведомо ложной информации.
Издание со ссылкой на другие СМИ также отмечает, что американский сайт могли заблокировать из-за публикации о том, что Казахстан якобы помогает России в обходе санкций. Эти данные позднее опровергли в казахстанском министерстве. Там заявили, что 26 апреля «по 21 фишинговому ресурсу, в числе которых был указан и сайт bis.doc.gov, было подготовлено и направлено для исполнения соответствующее предписание об ограничении доступа к ним».
Власти республики также намерены провести дополнительную проверку на предмет нарушений, и если их не обнаружат, то доступ к сайту могут восстановить.
В августе на территории Казахстана был заблокирован сайт российского телеканала «Царьград». Министр информации и общественного развития республики Дархан Кыдырали заявил, ограничение доступа к ресурсу связано с мерами по защите информационной безопасности, и призвал не политизировать эту тему.