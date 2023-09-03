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Общество

СМИ сообщили о смерти участника фестиваля Burning Man в США

Ведомости

Участник фестиваля Burning Man в штате Невада (США) погиб при невыясненных обстоятельствах, сообщил телеканал CNN со ссылкой на офис шерифа округа Першинг. Десятки тысяч участников фестиваля не могут покинуть пустыню Блэк-Рок из-за начавшихся 1 сентября дождей.

«Офис шерифа округа Першинг в настоящее время расследует смерть, произошедшую во время дождя. Семья была уведомлена, смерть расследуется», – говорится в сообщении. Причины гибели не уточняются.

1 сентября в месте организации фестиваля начались ливни, из-за чего десятки тысяч участников застряли в пустыне. Дожди превратили песок в густую грязь, людям приходится оборачивать свою обувь в пакеты для того, чтобы не застрять в ней.

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Направляющимся на Burning Man людям советуют «разворачиваться и отправляться домой», поскольку дороги в этом районе остаются закрытыми, а дождь в ближайшие дни может усилиться, писали американские СМИ.

Крупнейший фестиваль искусств Burning Man проходит ежегодно с 1986 г. Традиционно мероприятие организовывается в пустыне Блэк-Рок. Фестиваль проходит с 27 августа и завершится 4 сентября. Как отмечал CNN, на мероприятие прибывает около 70 000 человек ежегодно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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