СМИ сообщили о смерти участника фестиваля Burning Man в США
Участник фестиваля Burning Man в штате Невада (США) погиб при невыясненных обстоятельствах, сообщил телеканал CNN со ссылкой на офис шерифа округа Першинг. Десятки тысяч участников фестиваля не могут покинуть пустыню Блэк-Рок из-за начавшихся 1 сентября дождей.
«Офис шерифа округа Першинг в настоящее время расследует смерть, произошедшую во время дождя. Семья была уведомлена, смерть расследуется», – говорится в сообщении. Причины гибели не уточняются.
1 сентября в месте организации фестиваля начались ливни, из-за чего десятки тысяч участников застряли в пустыне. Дожди превратили песок в густую грязь, людям приходится оборачивать свою обувь в пакеты для того, чтобы не застрять в ней.
Направляющимся на Burning Man людям советуют «разворачиваться и отправляться домой», поскольку дороги в этом районе остаются закрытыми, а дождь в ближайшие дни может усилиться, писали американские СМИ.
Крупнейший фестиваль искусств Burning Man проходит ежегодно с 1986 г. Традиционно мероприятие организовывается в пустыне Блэк-Рок. Фестиваль проходит с 27 августа и завершится 4 сентября. Как отмечал CNN, на мероприятие прибывает около 70 000 человек ежегодно.