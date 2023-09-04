В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность для самокатчиков

В письме отмечается, что в 2022 г. число ДТП с участием СИМ выросло на 40%, а за первые шесть месяцев 2023 г. – на 181,9% по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. Число пострадавших увеличилось на 183,2%. В результате происшествий в России погибли 12 человек, включая одного ребенка, обратили внимание в Госдуме. Также травмы получили более 1000 граждан, в том числе 432 ребенка в возрасте до 16 лет.