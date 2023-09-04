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Общество

В Госдуме предложили ввести уголовную ответственность для самокатчиков

Ведомости

Депутаты комитета по транспорту Госдумы с участием лидера фракции «Справедливая Россия» Сергея Миронова подготовили на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина обращение с предложением ввести для водителей электросамокатов госномера, а также административную и уголовную ответственность. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на документ.

В Госдуме обратили внимание, что в КоАП нет нормы об ответственности водителей средств индивидуальной мобильности (СИМ), и призвали установить для них ответственность «наравне с водителями иных транспортных средств». Также депутаты предложили дополнить УК РФ статьей 264.5 «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации средств индивидуальной мобильности». Наказание по статье предусмотрено в случае причинения тяжкого вреда здоровью граждан.

Кроме того, авторы инициативы считают нужным ввести обязательную регистрацию СИМ и крепить на такой транспорт госномера. Предложение депутатов поддержали в общественном совете при ГУ МВД России по Москве, пишут «Известия».

В письме отмечается, что в 2022 г. число ДТП с участием СИМ выросло на 40%, а за первые шесть месяцев 2023 г. – на 181,9% по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. Число пострадавших увеличилось на 183,2%. В результате происшествий в России погибли 12 человек, включая одного ребенка, обратили внимание в Госдуме. Также травмы получили более 1000 граждан, в том числе 432 ребенка в возрасте до 16 лет.

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Последние месяцы российские власти стали все чаще обращать внимание на проблему с электросамокатами на дорогах. Согласно постановлению правительства, которое вступило в силу 1 марта, скорость СИМ ограничена 25 км/ч. Также на таком транспорте можно ездить по тротуарам, вело- и пешеходным дорожкам, если его масса не превышает 35 кг. Однако, по словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, в этом вопросе еще «есть над чем работать».

Сейчас Минтранс прорабатывает вопрос о включении в КоАП положений, предусматривающих штрафы для водителей электросамокатов за нарушение правил дорожного движения (ПДД). 

В конце мая депутаты «Единой России» направили обращение в Минтранс и МВД с предложением запретить передвижение на электросамокатах лицам до 18 лет и на пешеходных улицах, а также ограничить их скорость 15 км/ч. Аналогичные меры предлагается ввести для электровелосипедов. Инициативу поддержал председатель СК России Александр Бастрыкин, отметив, что это поможет снизить число ДТП.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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