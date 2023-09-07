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Авиакомпания «Россия» запустит ежедневные рейсы из Сочи в Дубай

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Авиакомпания «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») будет выполнять ежедневные рейсы Сочи – Дубай с 30 сентября, сообщили на сайте компании.

Сейчас самолеты «России» курсируют между Сочи и Дубаем три раза в неделю, но в авиакомпании отмечают, что спрос на эти рейсы традиционно растет с октября. В этот период температура воздуха и воды на курортах ОАЭ достигает оптимальных значений.

Самолеты рейсов SU/FV6781 будут вылетать из Сочи в 1:00 и приземляться Дубае в 5:50, вылеты обратных рейсов SU/FV6782 назначены на 7:05, с прилетом в 10:00 по местному времени каждого аэропорта.

Со 2 октября «Россия» возобновит сезонные прямые рейсы Сочи – Хургада и Сочи – Шарм-эль-Шейх. Полеты в Шарм-эль-Шейх будут выполняться четыре раза в неделю по понедельникам, средам, пятницам и субботам, в Хургаду – три раза в неделю по вторникам, четвергам и воскресеньям.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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