Авиакомпания «Россия» запустит ежедневные рейсы из Сочи в Дубай

Сейчас самолеты «России» курсируют между Сочи и Дубаем три раза в неделю, но в авиакомпании отмечают, что спрос на эти рейсы традиционно растет с октября. В этот период температура воздуха и воды на курортах ОАЭ достигает оптимальных значений.