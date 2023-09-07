Авиакомпания «Россия» запустит ежедневные рейсы из Сочи в Дубай
Сейчас самолеты «России» курсируют между Сочи и Дубаем три раза в неделю, но в авиакомпании отмечают, что спрос на эти рейсы традиционно растет с октября. В этот период температура воздуха и воды на курортах ОАЭ достигает оптимальных значений.
Самолеты рейсов SU/FV6781 будут вылетать из Сочи в 1:00 и приземляться Дубае в 5:50, вылеты обратных рейсов SU/FV6782 назначены на 7:05, с прилетом в 10:00 по местному времени каждого аэропорта.
Со 2 октября «Россия» возобновит сезонные прямые рейсы Сочи – Хургада и Сочи – Шарм-эль-Шейх. Полеты в Шарм-эль-Шейх будут выполняться четыре раза в неделю по понедельникам, средам, пятницам и субботам, в Хургаду – три раза в неделю по вторникам, четвергам и воскресеньям.