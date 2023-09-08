СК Армении освободил задержанных блогера Бадаляна и журналиста Геворкяна
Следственный комитет (СК) Армении решил освободить пророссийского блогера Микаэла Бадаляна и обозревателя радио Sputnik Ашота Геворкяна, ранее задержанных по делу о незаконном обороте оружия, пишет «Sputnik Армения» со ссылкой на ведомство.
Как сообщает издание, следствие полагает, что фигуранты дела положили в багажник машины Геворкяна пакет с автоматами, патронами и несколькими гранатами без ведома журналиста.
6 и 7 сентября в Сюникской области Армении были задержаны семеро граждан, среди которых были Бадалян и Геворкян. Они проходят по п. 2 ст. 335 УК республики (незаконный оборот огнестрельного оружия, его основных составных частей, боеприпасов и др.).
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее назвала задержание блогера и журналиста провокацией, за которой стоят не заинтересованные в сближении двух стран силы.