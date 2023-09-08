СК Армении освободил задержанных блогера Бадаляна и журналиста Геворкяна

6 и 7 сентября в Сюникской области Армении были задержаны семеро граждан, среди которых были Бадалян и Геворкян. Они проходят по п. 2 ст. 335 УК республики (незаконный оборот огнестрельного оружия, его основных составных частей, боеприпасов и др.).