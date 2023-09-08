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СК Армении освободил задержанных блогера Бадаляна и журналиста Геворкяна

Ведомости

Следственный комитет (СК) Армении решил освободить пророссийского блогера Микаэла Бадаляна и обозревателя радио Sputnik Ашота Геворкяна, ранее задержанных по делу о незаконном обороте оружия, пишет «Sputnik Армения» со ссылкой на ведомство.

Как сообщает издание, следствие полагает, что фигуранты дела положили в багажник машины Геворкяна пакет с автоматами, патронами и несколькими гранатами без ведома журналиста.

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6 и 7 сентября в Сюникской области Армении были задержаны семеро граждан, среди которых были Бадалян и Геворкян. Они проходят по п. 2 ст. 335 УК республики (незаконный оборот огнестрельного оружия, его основных составных частей, боеприпасов и др.).

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее назвала задержание блогера и журналиста провокацией, за которой стоят не заинтересованные в сближении двух стран силы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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