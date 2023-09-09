Число погибших после землетрясения в Марокко выросло до 632
В результате землетрясения в Марокко, которое произошло вечером 8 сентября недалеко от Марракеша, погибли 632 человек, пишет Reuters со ссылкой на государственное телевидение королевства.
По первоначальным данным МВД, количество раненых достигло 329 человек, а большинство смертельных случаев произошло в труднодоступных горных районах. Подземные толчки затронули провинции Аль-Хауз, Уарзазат, Марракеш, Азилал, Чичауа и Тарудант, уточнили чиновники.
Геофизический центр Марокко сообщил, что землетрясение магнитудой 7,2 произошло в районе Игиль горного хребта Высокий Атлас. В то же время геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 6,8. Подземные толчки произошли около 23:00 часов по местному времени относительно на небольшой глубине – 18,5 км, отмечает Reuters.
В Марракеше, который стал ближайшим к эпицентру землетрясения крупным городом, обрушились некоторые здания. В старом городе, объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО, упал минарет мечети. В МВД страны ранее заявили, что «большая часть ущерба произошла за пределами городов и поселков». AP также писало, что повреждения получили здания как в деревнях в Атласских горах, так и в исторической части Марракеша. В частности, была повреждена окружающая старый город стена.
В 23:30 по местному времени EMSC зафиксировал афтершок магнитудой 4,8 балла в 170 км к юго-западу от Марракеша, в 36 км от Агадира. Последнее землетрясение, зафиксированное службой в Марокко, произошло в 6:28 по местному времени в 69 км от Марракеша. Его магнитуда составила 3,2 балла.
Reuters называет случившееся самым смертоносным землетрясением в Марокко после катастрофы 2004 г., когда в стране погибли более 600 человек.