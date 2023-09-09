Число погибших после землетрясения в Марокко выросло до 632

В Марракеше, который стал ближайшим к эпицентру землетрясения крупным городом, обрушились некоторые здания. В старом городе, объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО, упал минарет мечети. В МВД страны ранее заявили, что «большая часть ущерба произошла за пределами городов и поселков». AP также писало, что повреждения получили здания как в деревнях в Атласских горах, так и в исторической части Марракеша. В частности, была повреждена окружающая старый город стена.