Путин: диаметры наземного метро Москвы продлят до Калуги и Тулы
Диаметры московского наземного метро будут продлены до Калуги, Тулы и других крупных городов в окружающих столицу региона. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления по случаю Дня города Москвы.
«Мы приняли решение реализовать масштабную программу модернизации всего Центрального транспортного узла. В итоге диаметры наземного метро будут продлены до Калуги и Тулы, до других крупных городов в регионах, окружающих Москву», – рассказал он.
Флагманским проектом, отметил Путин, станет также строительство высокоскоростных ж/д магистралей между Москвой, Тверью, Великим Новгородом и Санкт-Петербургом. В будущем планируется строительство таких дорог между столицей и другими городами страны, добавил он.
«Подобные начинания выведут нашу транспортную инфраструктуру на абсолютно новый уровень, качественно улучшат жизнь миллионов людей, создадут добротную основу для экономического роста страны, десятки российских городов получат мощный импульс к движению вперед», – считает президент.
Путин также рассказал, что с 2011 г. сеть московского метро выросла в 1,5 раза, а благодаря строительству магистралей и развязок «по сути был сформирован абсолютно новый дорожный каркас Москвы».
«Одним словом, для развития транспортной системы Москвы сделаны и делаются просто гигантские шаги. И что важно, они превзошли планы, которые мы обсуждали с Сергеем Семеновичем [Собяниным] еще в 2010 г.», – добавил он.
Ранее сегодня Путин вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным принял участие в открытии движения пассажирских поездов по четвертой линии московских центральных диаметров. МЦД-4 длиной 86 км пройдет с запада на восток через Москву и свяжет семь центральных железнодорожных вокзалов города: Курский, Ярославский, Казанский, Ленинградский, Савеловский, Рижский и Белорусский. Диаметр с 37-ю станциями разгрузит участки Кольцевой, Калининской, Солнцевской линий, его суточный пассажиропоток превысит 450 000 человек.
В середине августа Путин и Собянин открыли движение по линии МЦД-3, связавшей московский Зеленоград и подмосковный город Раменское. Церемония прошла по видеосвязи из Манежа в рамках выставки «Год нового транспортного каркаса».