Путин: диаметры наземного метро Москвы продлят до Калуги и Тулы

Ранее сегодня Путин вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным принял участие в открытии движения пассажирских поездов по четвертой линии московских центральных диаметров. МЦД-4 длиной 86 км пройдет с запада на восток через Москву и свяжет семь центральных железно­дорожных вокзалов города: Курский, Ярославский, Казанский, Ленинградский, Савеловский, Рижский и Белорусский. Диаметр с 37-ю станциями разгрузит участки Кольцевой, Калининской, Солнцевской линий, его суточный пассажиропоток превысит 450 000 человек.