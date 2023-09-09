Путин и Собянин запустили движение по МЦД-4 и проспекту Багратиона

«Сегодня, безусловно, сделан еще один очень серьезный шаг в развитии московского транспортного узла. Все, что сделано сегодня, идет на благо Москвы, Подмосковья и всех людей, которые живут и приезжают в этот регион. Речь идет о миллионах людей, это без всякого преувеличения, у которых будут улучшены условия жизни», – рассказал Путин в ходе церемонии.