Путин и Собянин запустили движение по МЦД-4 и проспекту Багратиона
Президент России Владимир Путин вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным принял участие в открытии движения пассажирских поездов по четвертой линии московских центральных диаметров (МЦД-4) в День города 9 сентября. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
В ходе церемонии, прошедшей в режиме видеосвязи из парка «Зарядье», также был дан старт движению по проспекту Багратиона (северный дублер Кутузовского проспекта) и южному участку Московского скоростного диаметра (МСД).
«Сегодня, безусловно, сделан еще один очень серьезный шаг в развитии московского транспортного узла. Все, что сделано сегодня, идет на благо Москвы, Подмосковья и всех людей, которые живут и приезжают в этот регион. Речь идет о миллионах людей, это без всякого преувеличения, у которых будут улучшены условия жизни», – рассказал Путин в ходе церемонии.
При этом президент указал на то, что для экономики региона это также является серьезным шагом вперед.
МЦД-4 длиной 86 км пройдет с запада на восток через Москву свяжет семь центральных железнодорожных вокзалов города: Курский, Ярославский, Казанский, Ленинградский, Савеловский, Рижский и Белорусский. Диаметр с 37-ю станциями разгрузит участки Кольцевой, Калининской, Солнцевской линий, его суточный пассажиропоток превысит 450 000 человек. На новых МЦД будет также действовать московская билетная система и бесплатные пересадки на метро и МЦК.
Проспект Багратиона – шестиполосная платная магистраль длиной около 10 км, которая пройдет от делового центра «Москва-Сити» и ТТК до транспортной развязки на пересечении МКАД с Молодогвардейской улицей, а затем выйдет на Северный обход подмосковного Одинцова. Как отмечал ранее Собянин, новая дорога позволит сократить время в пути для более 700 000 москвичей и сотен тысяч жителей Подмосковья.
Южный участок Московского скоростного диаметра – это новая автотрасса от шоссе Энтузиастов до 32-го километра МКАД.
В середине августа Путин и Собянин открыли движение по линии МЦД-3, связавшей московский Зеленоград и подмосковный город Раменское. Церемония прошла по видеосвязи из Манежа в рамках выставки «Год нового транспортного каркаса».