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МИД: при землетрясении в Марокко россияне не пострадали

Ведомости

В результате разрушительного землетрясения в Марокко граждане России не пострадали, говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которое опубликовано на сайте ведомства.

«Посольство России в Рабате и генеральное консульство в Касабланке находятся в постоянном контакте с властями Марокко. По данным наших дипломатов, граждан России среди пострадавших от землетрясения нет», – сообщили в министерстве.

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Землетрясение магнитудой 7,2 произошло вечером 8 сентября в центральных районах Марокко с эпицентром в регионе Марракеш-Сафи. По последним данным МВД королевства, погибли 820 человек, еще 672 получили ранения. Большинство смертельных случаев произошло в горных районах за пределами Марракеша, который стал ближайшим к эпицентру крупным городом королевства.

Турция, где жертвами февральского землетрясения стали более 50 000 человек, заявила о готовности оказать помощь Марокко, пишет Reuters.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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