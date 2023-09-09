МИД: при землетрясении в Марокко россияне не пострадали
В результате разрушительного землетрясения в Марокко граждане России не пострадали, говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которое опубликовано на сайте ведомства.
«Посольство России в Рабате и генеральное консульство в Касабланке находятся в постоянном контакте с властями Марокко. По данным наших дипломатов, граждан России среди пострадавших от землетрясения нет», – сообщили в министерстве.
Землетрясение магнитудой 7,2 произошло вечером 8 сентября в центральных районах Марокко с эпицентром в регионе Марракеш-Сафи. По последним данным МВД королевства, погибли 820 человек, еще 672 получили ранения. Большинство смертельных случаев произошло в горных районах за пределами Марракеша, который стал ближайшим к эпицентру крупным городом королевства.
Турция, где жертвами февральского землетрясения стали более 50 000 человек, заявила о готовности оказать помощь Марокко, пишет Reuters.