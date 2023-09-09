МИД: при землетрясении в Марокко россияне не пострадали

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло вечером 8 сентября в центральных районах Марокко с эпицентром в регионе Марракеш-Сафи. По последним данным МВД королевства, погибли 820 человек, еще 672 получили ранения. Большинство смертельных случаев произошло в горных районах за пределами Марракеша, который стал ближайшим к эпицентру крупным городом королевства.