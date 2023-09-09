Число погибших при землетрясении в Марокко превысило 1000

Землетрясение магнитудой 7,2 зафиксировали вечером 8 сентября в центральных районах Марокко с эпицентром в регионе Марракеш-Сафи. Большинство смертельных случаев произошло в горных районах за пределами Марракеша, который стал ближайшим к эпицентру крупным городом королевства. По данным СМИ, повреждения получили здания как в деревнях в Атласских горах, так и в исторической части Марракеша. В частности, была повреждена окружающая старый город стена, упал минарет мечети.