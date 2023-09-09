Газета
Общество

Число погибших при землетрясении в Марокко превысило 1000

Ведомости

В результате мощного землетрясения в Марокко погибли 1037 человек, еще 1 204 человека получили ранения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местное телевидение.

Землетрясение магнитудой 7,2 зафиксировали вечером 8 сентября в центральных районах Марокко с эпицентром в регионе Марракеш-Сафи. Большинство смертельных случаев произошло в горных районах за пределами Марракеша, который стал ближайшим к эпицентру крупным городом королевства. По данным СМИ, повреждения получили здания как в деревнях в Атласских горах, так и в исторической части Марракеша. В частности, была повреждена окружающая старый город стена, упал минарет мечети.

Ранее по теме: МИД: при землетрясении в Марокко россияне не пострадали

На фоне бедствия многие страны отреагировали на случившееся и выразили соболезнования или предложили свою помощь Марокко: это Россия, Турция, Индия, Алжир, Германия, Франция, Испания, Италия, ОАЭ, Швеция, Ирак, Израиль, Тунис, Румыния и Тайвань, перечисляет Reuters.

В частности, помощь Марокко предложила Турция, которая сама в феврале пережила разрушительное землетрясение. Франция заявила о готовности «немедленно предоставить свою помощь» для спасения людей, а мэр Марселя анонсировал отправку в королевство пожарных. Пожарная служба Тайваня также сообщила, что подготовила команду из 120 спасателей.

Алжир объявил об открытии своего воздушного пространства для рейсов, которые перевозят раненых и доставляют гуманитарную помощь в Марокко, сообщила канцелярия алжирского президента Абдельмаджида Теббуна.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных