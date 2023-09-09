Число погибших при землетрясении в Марокко превысило 1000
В результате мощного землетрясения в Марокко погибли 1037 человек, еще 1 204 человека получили ранения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местное телевидение.
Землетрясение магнитудой 7,2 зафиксировали вечером 8 сентября в центральных районах Марокко с эпицентром в регионе Марракеш-Сафи. Большинство смертельных случаев произошло в горных районах за пределами Марракеша, который стал ближайшим к эпицентру крупным городом королевства. По данным СМИ, повреждения получили здания как в деревнях в Атласских горах, так и в исторической части Марракеша. В частности, была повреждена окружающая старый город стена, упал минарет мечети.
На фоне бедствия многие страны отреагировали на случившееся и выразили соболезнования или предложили свою помощь Марокко: это Россия, Турция, Индия, Алжир, Германия, Франция, Испания, Италия, ОАЭ, Швеция, Ирак, Израиль, Тунис, Румыния и Тайвань, перечисляет Reuters.
В частности, помощь Марокко предложила Турция, которая сама в феврале пережила разрушительное землетрясение. Франция заявила о готовности «немедленно предоставить свою помощь» для спасения людей, а мэр Марселя анонсировал отправку в королевство пожарных. Пожарная служба Тайваня также сообщила, что подготовила команду из 120 спасателей.
Алжир объявил об открытии своего воздушного пространства для рейсов, которые перевозят раненых и доставляют гуманитарную помощь в Марокко, сообщила канцелярия алжирского президента Абдельмаджида Теббуна.