Газета
Общество

Свыше 350 000 жителей Запорожской области получили российские паспорта

Ведомости

Российские паспорта получили уже более 350 000 жителей Запорожской области, сообщил первый замгубернатора региона Сергей Толмачев. Об этом он заявил на встрече с международными экспертами, которые прибыли в регион для наблюдения за ходом выборов, пишет ТАСС.

По его данным, российские документы получили свыше 350 000 из 425 000 человек, которые проживают в Запорожской области. По прогнозу замгубернатора, к январю доля таких граждан превысит 90%. Толмачев также рассказал, что из-за обстрелов часть населения покинула область, но сейчас люди возвращаются. Количество школьников, по его словам, в текущем году увеличилось с 37 000 до 42 000.

К июню в Запорожской области было выдано более 250 000 российских паспортов, сообщала официальный представитель МВД России Ирина Волк. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в мае уточнял, что российский паспорт в области получили около 150 000 человек. В том же месяце премьер-министр России Михаил Мишустин говорил, что с октября 2022 г. российский паспорт получили почти 1,5 млн человек из новых регионов.

В июле сенатор от Херсонской области Константин Басюк предупредил, что проживающим в новых регионах России гражданам Украины необходимо до конца года получить паспорт РФ или оформить вид на жительство, иначе им может грозить выдворение.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных