Свыше 350 000 жителей Запорожской области получили российские паспорта
Российские паспорта получили уже более 350 000 жителей Запорожской области, сообщил первый замгубернатора региона Сергей Толмачев. Об этом он заявил на встрече с международными экспертами, которые прибыли в регион для наблюдения за ходом выборов, пишет ТАСС.
По его данным, российские документы получили свыше 350 000 из 425 000 человек, которые проживают в Запорожской области. По прогнозу замгубернатора, к январю доля таких граждан превысит 90%. Толмачев также рассказал, что из-за обстрелов часть населения покинула область, но сейчас люди возвращаются. Количество школьников, по его словам, в текущем году увеличилось с 37 000 до 42 000.
К июню в Запорожской области было выдано более 250 000 российских паспортов, сообщала официальный представитель МВД России Ирина Волк. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в мае уточнял, что российский паспорт в области получили около 150 000 человек. В том же месяце премьер-министр России Михаил Мишустин говорил, что с октября 2022 г. российский паспорт получили почти 1,5 млн человек из новых регионов.
В июле сенатор от Херсонской области Константин Басюк предупредил, что проживающим в новых регионах России гражданам Украины необходимо до конца года получить паспорт РФ или оформить вид на жительство, иначе им может грозить выдворение.