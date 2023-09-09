Свыше 350 000 жителей Запорожской области получили российские паспорта

По его данным, российские документы получили свыше 350 000 из 425 000 человек, которые проживают в Запорожской области. По прогнозу замгубернатора, к январю доля таких граждан превысит 90%. Толмачев также рассказал, что из-за обстрелов часть населения покинула область, но сейчас люди возвращаются. Количество школьников, по его словам, в текущем году увеличилось с 37 000 до 42 000.