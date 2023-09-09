Хуснуллин: движение по поврежденной части Крымского моста запустят 15 сентября
Автомобильное движение по поврежденной части Крымского моста планируется запустить 15 сентября, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.
«Сегодня мы работаем в круглосуточном режиме, я думаю, что 15 сентября по разрушенной части поедем. Потому что полностью завершили установку на проектную отметку пролетного строения. То есть мост уже есть, теперь на нем нужно положить асфальт, сделать освещение, барьерные (ограждения), разметку сделать», – рассказал зампред правительства в эфире «России 1» (цитата по «РИА Новости»).
Автомобильная часть Крымского моста получила повреждения в ночь с 16 на 17 июля в результате атаки украинских надводных беспилотников. Погибли два человека – мужчина и женщина, ехавшие по нему в машине. Их несовершеннолетняя дочь получила ранения. После ЧП движение на Крымском мосту приостановили. Это был второй удар Украины по Крымскому мосту. 8 октября 2022 г. на автомобильной части моста взорвался грузовик. Погибли три человека.
12 августа ВСУ пытались атаковать Крымский мост при помощи зенитных управляемых ракет С-200, переделанных в ударный вариант. Украинские ракеты были перехвачены и уничтожены в воздухе российскими системами ПВО.