Число погибших при землетрясении в Марокко превысило 1300

Король Марокко Мохаммед VI приказал мобилизовать поисковые отряды армии страны, чтобы оказать помощь в поиске выживших, они будут использовать в том числе вертолеты и дроны. Кроме того, он поручил раздать пострадавшим все необходимое, включая питьевую воду, еду, палатки, одеяла и др.