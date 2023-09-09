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Общество

Число погибших при землетрясении в Марокко превысило 1300

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Число жертв мощного землетрясения в Марокко достигло 1305 человек, сообщает NBC News со ссылкой на данные вооруженных сил королевства.

Количество раненных согласно последней информации достигло 1832, среди них 1220 человека, чье состояние оценивается как крайне тяжелое.

Король Марокко Мохаммед VI приказал мобилизовать поисковые отряды армии страны, чтобы оказать помощь в поиске выживших, они будут использовать в том числе вертолеты и дроны. Кроме того, он поручил раздать пострадавшим все необходимое, включая питьевую воду, еду, палатки, одеяла и др.

В стране после землетрясения, магнитуда которого была оценена в 6,8 балла, был объявлен трехдневный траур.

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Землетрясение произошло 8 сентября в центральных районах Марокко с эпицентром в регионе Марракеш-Сафи. Большинство смертельных случаев произошло в горных районах за пределами Марракеша, который стал ближайшим к эпицентру крупным городом королевства. Многие страны отреагировали на случившееся и выразили соболезнования или предложили свою помощь Марокко.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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