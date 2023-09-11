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Общество

Суд обязал выплатить потерпевшим в трагедии на Сямозере более 54 млн рублей

Ведомости

Петрозаводский суд назначил двум бывшим инструкторам детского санаторно-оздоровительного лагеря «Парк-отель «Сямозеро» шесть и пять лет лишения свободы и обязал возместить потерпевшим более 54 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Республики Карелии.

Инструкторов признали виновными по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть более двух лиц). Суд установил, что они «не организовали надлежащим образом отдых детей в лагере и не обеспечили соответствие услуг, предоставляемых по путевкам, требованиям к качеству, безопасности жизни и здоровья».

С 17 по 18 июня 2016 г. инструкторы вывезли в водный поход на Сямозеро 47 детей, проигнорировав неблагоприятный прогноз и предупреждение МЧС. Лодка, в которой плыли дети, была неисправна, грузоподъемность и количество пассажиров были превышены, участников похода не обеспечили спасательными жилетами по размеру. Из-за действий инструкторов во время шторма погибли 14 детей, другие участники получили телесные повреждения и вирусные инфекции.

Следственный комитет возбудил уголовные дела по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и ст. 293 УК РФ (халатность). Лагерь «Сямозеро» закрыли.

В апреле 2018 г. Суоярвский районный суд приговорил к трем годам колонии-поселения фельдшера Ирину Щербакову. Женщина приняла звонок тонувших на Сямозере детей за шутку. В марте 2019 г. Петрозаводский городской суд признал виновными бывшего директора лагеря «Сямозеро» Елену Решетову и ее заместителя Вадима Виноградова. Они получили по 9,5 года колонии.

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В мае 2022 г. Басманный суд Москвы признал виновными в халатности и приговорил к 4,5 и четырем годам лишения свободы бывших заместителя руководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Татьяну Барсукову и начальника управления по организации работы с семьями с детьми департамента соцзащиты Елену Семкину.

 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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