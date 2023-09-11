Суд обязал выплатить потерпевшим в трагедии на Сямозере более 54 млн рублей
Петрозаводский суд назначил двум бывшим инструкторам детского санаторно-оздоровительного лагеря «Парк-отель «Сямозеро» шесть и пять лет лишения свободы и обязал возместить потерпевшим более 54 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Республики Карелии.
Инструкторов признали виновными по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть более двух лиц). Суд установил, что они «не организовали надлежащим образом отдых детей в лагере и не обеспечили соответствие услуг, предоставляемых по путевкам, требованиям к качеству, безопасности жизни и здоровья».
С 17 по 18 июня 2016 г. инструкторы вывезли в водный поход на Сямозеро 47 детей, проигнорировав неблагоприятный прогноз и предупреждение МЧС. Лодка, в которой плыли дети, была неисправна, грузоподъемность и количество пассажиров были превышены, участников похода не обеспечили спасательными жилетами по размеру. Из-за действий инструкторов во время шторма погибли 14 детей, другие участники получили телесные повреждения и вирусные инфекции.
Следственный комитет возбудил уголовные дела по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) и ст. 293 УК РФ (халатность). Лагерь «Сямозеро» закрыли.
В апреле 2018 г. Суоярвский районный суд приговорил к трем годам колонии-поселения фельдшера Ирину Щербакову. Женщина приняла звонок тонувших на Сямозере детей за шутку. В марте 2019 г. Петрозаводский городской суд признал виновными бывшего директора лагеря «Сямозеро» Елену Решетову и ее заместителя Вадима Виноградова. Они получили по 9,5 года колонии.
В мае 2022 г. Басманный суд Москвы признал виновными в халатности и приговорил к 4,5 и четырем годам лишения свободы бывших заместителя руководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Татьяну Барсукову и начальника управления по организации работы с семьями с детьми департамента соцзащиты Елену Семкину.