Суд обязал выплатить потерпевшим в трагедии на Сямозере более 54 млн рублей

С 17 по 18 июня 2016 г. инструкторы вывезли в водный поход на Сямозеро 47 детей, проигнорировав неблагоприятный прогноз и предупреждение МЧС. Лодка, в которой плыли дети, была неисправна, грузоподъемность и количество пассажиров были превышены, участников похода не обеспечили спасательными жилетами по размеру. Из-за действий инструкторов во время шторма погибли 14 детей, другие участники получили телесные повреждения и вирусные инфекции.