В Махачкале произошел взрыв газа в жилом доме
В многоквартирном жилом доме в Махачкале произошел взрыв газа, сообщили в управлении МЧС России по Дагестану.
Взрыв газа произошел в поселке Семндер на ул. Елизарова на четвертом этаже пятиэтажного многоквартирного жилого дома. Взрыв повлек за собой пожар, информация о пострадавших не поступала.
В следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Дагестану сообщили, что следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. По данным Telegram-канала Baza, площадь пожара достигла 600 кв. м., в квартирах на верхних этажах заблокированы люди.
9 августа в Махачкале также произошел взрыв газа в пятиэтажном жилом доме. Тогда пожарные эвакуировали 150 жильцов дома, включая 35 детей. Пострадавших в результате инцидента не было. За день до этого, 8 августа, взрыв газа произошел в жилом доме в Астрахани, погибли два человека, четверо пострадали.