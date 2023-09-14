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Общество

В Махачкале произошел взрыв газа в жилом доме

Ведомости

В многоквартирном жилом доме в Махачкале произошел взрыв газа, сообщили в управлении МЧС России по Дагестану.

Взрыв газа произошел в поселке Семндер на ул. Елизарова на четвертом этаже пятиэтажного многоквартирного жилого дома. Взрыв повлек за собой пожар, информация о пострадавших не поступала.

В следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Дагестану сообщили, что следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. По данным Telegram-канала Baza, площадь пожара достигла 600 кв. м., в квартирах на верхних этажах заблокированы люди.

9 августа в Махачкале также произошел взрыв газа в пятиэтажном жилом доме. Тогда пожарные эвакуировали 150 жильцов дома, включая 35 детей. Пострадавших в результате инцидента не было. За день до этого, 8 августа, взрыв газа произошел в жилом доме в Астрахани, погибли два человека, четверо пострадали. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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