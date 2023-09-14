В Махачкале произошел взрыв газа в жилом доме

9 августа в Махачкале также произошел взрыв газа в пятиэтажном жилом доме. Тогда пожарные эвакуировали 150 жильцов дома, включая 35 детей. Пострадавших в результате инцидента не было. За день до этого, 8 августа, взрыв газа произошел в жилом доме в Астрахани, погибли два человека, четверо пострадали.