Власти Махачкалы заявили о незаконности постройки загоревшейся многоэтажки
Многоэтажный жилой дом в Махачкале, в котором произошел взрыв газа и начался пожар, был построен незаконно. Об этом сообщили в администрации города.
«На данный момент известно, что дом был построен самовольно, разрешительных документов не имеет, не введен эксплуатацию», – говорится в сообщении.
Уточняется, что жертв и пострадавших нет, было эвакуировано более 70 человек, спасено 10. В управлении МЧС по Дагестану сообщили о ликвидации пожара в 23:46 (совпадает с мск). Площадь возгорания составила 600 кв. м.
Пожар в пятиэтажном жилом доме произошел вечером 14 сентября после взрыва бытового газа в поселке Семендер.
В августе в Махачкале также произошел взрыв газа в пятиэтажном жилом доме. Тогда пожарные эвакуировали 150 жильцов дома, включая 35 детей. Пострадавших в результате инцидента не было.
14 августа на заправке «Нафта» в Махачкале произошел взрыв, после которого последовал сильный пожар, охвативший территорию площадью 600 кв. м. В результате происшествия пострадали 115 человек, 35 из них погибли.