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Общество

Власти Махачкалы заявили о незаконности постройки загоревшейся многоэтажки

Ведомости

Многоэтажный жилой дом в Махачкале, в котором произошел взрыв газа и начался пожар, был построен незаконно. Об этом сообщили в администрации города.

«На данный момент известно, что дом был построен самовольно, разрешительных документов не имеет, не введен эксплуатацию», – говорится в сообщении.

Уточняется, что жертв и пострадавших нет, было эвакуировано более 70 человек, спасено 10. В управлении МЧС по Дагестану сообщили о ликвидации пожара в 23:46 (совпадает с мск). Площадь возгорания составила 600 кв. м.

Пожар в пятиэтажном жилом доме произошел вечером 14 сентября после взрыва бытового газа в поселке Семендер. 

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В августе в Махачкале также произошел взрыв газа в пятиэтажном жилом доме. Тогда пожарные эвакуировали 150 жильцов дома, включая 35 детей. Пострадавших в результате инцидента не было.

14 августа на заправке «Нафта» в Махачкале произошел взрыв, после которого последовал сильный пожар, охвативший территорию площадью 600 кв. м. В результате происшествия пострадали 115 человек, 35 из них погибли.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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