Умер заслуженный артист России Вячеслав Гришечкин
Заслуженный артист России Вячеслав Гришечкин скончался на 62 году жизни, сообщил на своей странице в соцсети «Вконтакте» его коллега, артист московского «Театра на Юго-Западе» Антон Белов.
«Вячеслав Германович... Родной... Покойся с миром! Спасибо за великий вклад: в статус, в развитие и имя нашего театра», – написал он.
Telegram-канал Mash сообщает, что из-за проблем с сердцем Гришечкин провел последнюю неделю в реанимации. О проблемах с сердцем «Комсомольской правде» также сообщила основатель благотворительного движения «Артисты воинам России», его агент Диана Бичарова.
Гришечкин родился 28 июня 1962 г. в Сочи. Он окончил актерский факультет ГИТИС в 1983 г. Актер ранее служил в Российском академическом молодежном театре, был художественным руководителем Волжского драматического театра, а также входил в труппу «Театра на Юго-Западе». Также он руководил театральной студией при Московском университете МВД России с 2017 г.
Звание «Заслуженного артиста России» ему было присвоено в 1994 г. В 2013 г. Гришечкин был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. В фильмографию артиста входят 167 картин, самые известные – сериалы «Солдаты» и «Бригада».