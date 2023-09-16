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Умер заслуженный артист России Вячеслав Гришечкин

Ведомости

Заслуженный артист России Вячеслав Гришечкин скончался на 62 году жизни, сообщил на своей странице в соцсети «Вконтакте» его коллега, артист московского «Театра на Юго-Западе» Антон Белов.

«Вячеслав Германович... Родной... Покойся с миром! Спасибо за великий вклад: в статус, в развитие и имя нашего театра», – написал он.

Telegram-канал Mash сообщает, что из-за проблем с сердцем Гришечкин провел последнюю неделю в реанимации. О проблемах с сердцем «Комсомольской правде» также сообщила основатель благотворительного движения «Артисты воинам России», его агент Диана Бичарова.

Гришечкин родился 28 июня 1962 г. в Сочи. Он окончил актерский факультет ГИТИС в 1983 г. Актер ранее служил в Российском академическом молодежном театре, был художественным руководителем Волжского драматического театра, а также входил в труппу «Театра на Юго-Западе». Также он руководил театральной студией при Московском университете МВД России с 2017 г.

Звание «Заслуженного артиста России» ему было присвоено в 1994 г. В 2013 г. Гришечкин был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. В фильмографию артиста входят 167 картин, самые известные – сериалы «Солдаты» и «Бригада».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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