Умер заслуженный артист России Вячеслав Гришечкин

Гришечкин родился 28 июня 1962 г. в Сочи. Он окончил актерский факультет ГИТИС в 1983 г. Актер ранее служил в Российском академическом молодежном театре, был художественным руководителем Волжского драматического театра, а также входил в труппу «Театра на Юго-Западе». Также он руководил театральной студией при Московском университете МВД России с 2017 г.