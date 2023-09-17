В ВОЗ пытаются получить от КНР полную информацию о происхождении COVID-19
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пытается получить данные о происхождении коронавируса от Китая, сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус в интервью газете Financial Times.
«Мы настаиваем на том, чтобы Китай предоставил полный доступ, и просим страны поднять этот вопрос во время своих двусторонних встреч, чтобы призвать Пекин к сотрудничеству», – сказал Гебрейесус.
Глава ВОЗ добавил, что сейчас рассматриваются все варианты появления вируса, в том числе версия о его лабораторном происхождении. По словам Гебрейесуса, выяснение причины происхождения вируса может предотвратить следующую пандемию.
Предположение о начале пандемии в результате утечки из лаборатории в китайском городе Ухане высказывали в ФБР США. В марте директор бюро Кристофер Рэй в интервью телеканалу Fox News заявил, что лаборатория находится в ведении государства, а власти Китая «делают все возможное, чтобы помешать» усилиям США и их партнеров по выяснению обстоятельств начала пандемии.
При этом главный научный сотрудник ВОЗ Джереми Фаррар заявлял в августе, что версия о естественном происхождении COVID-19 более вероятна. В то же время он отмечал, что пока нельзя «игнорировать географию» распространения инфекции и допускал утечку из лаборатории. Осенью 2022 г. в британском медицинском журнале Lancet был опубликован финальный доклад комиссии по COVID-19. Согласно ему, ученые по-прежнему допускают вероятность лабораторного происхождения коронавируса и его последующей утечки.