Газета
Общество

В ВОЗ пытаются получить от КНР полную информацию о происхождении COVID-19

Ведомости

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пытается получить данные о происхождении коронавируса от Китая, сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус в интервью газете Financial Times.

«Мы настаиваем на том, чтобы Китай предоставил полный доступ, и просим страны поднять этот вопрос во время своих двусторонних встреч, чтобы призвать Пекин к сотрудничеству», – сказал Гебрейесус.

Глава ВОЗ добавил, что сейчас рассматриваются все варианты появления вируса, в том числе версия о его лабораторном происхождении. По словам Гебрейесуса, выяснение причины происхождения вируса может предотвратить следующую пандемию.

ФБР считает утечку из китайской лаборатории самой вероятной причиной пандемии COVID-19

Этот вопрос становится удобным инструментом США для давления на Китай

Предположение о начале пандемии в результате утечки из лаборатории в китайском городе Ухане высказывали в ФБР США. В марте директор бюро Кристофер Рэй в интервью телеканалу Fox News заявил, что лаборатория находится в ведении государства, а власти Китая «делают все возможное, чтобы помешать» усилиям США и их партнеров по выяснению обстоятельств начала пандемии.

При этом главный научный сотрудник ВОЗ Джереми Фаррар заявлял в августе, что версия о естественном происхождении COVID-19 более вероятна. В то же время он отмечал, что пока нельзя «игнорировать географию» распространения инфекции и допускал утечку из лаборатории. Осенью 2022 г. в британском медицинском журнале Lancet был опубликован финальный доклад комиссии по COVID-19. Согласно ему, ученые по-прежнему допускают вероятность лабораторного происхождения коронавируса и его последующей утечки.  

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных