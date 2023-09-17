В ВОЗ пытаются получить от КНР полную информацию о происхождении COVID-19

При этом главный научный сотрудник ВОЗ Джереми Фаррар заявлял в августе, что версия о естественном происхождении COVID-19 более вероятна. В то же время он отмечал, что пока нельзя «игнорировать географию» распространения инфекции и допускал утечку из лаборатории. Осенью 2022 г. в британском медицинском журнале Lancet был опубликован финальный доклад комиссии по COVID-19. Согласно ему, ученые по-прежнему допускают вероятность лабораторного происхождения коронавируса и его последующей утечки.