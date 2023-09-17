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Общество

Шедшее из России судно столкнулось с контейнеровозом в Турции

Ведомости

Следовавший из России сухогруз столкнулся с контейнеровозом у берегов Стамбула, в результате инцидента никто не пострадал, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на генеральное управление береговой охраны Турции.

Сухогруз New Legend длиной 228 м и контейнеровоз Elbsun длиной 141 м столкнулись у причала Ахыркапы в Мраморном море. New Legend, как уточняется, шел под флагом Гонконга из России в Малайзию. Второе судно следовало под флагом Португалии.

Пострадавших в результате происшествия нет, ущерба окружающей среде не зафиксировали, сообщили в береговой охране. 

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В конце августа в проливе Босфор было приостановлено движение судов, причиной стал отказ двигателя у 244-метрового нефтеналивного танкера GUANYIN, который направлялся из России в Китай. 

5 августа в Суэцком канале после столкновения с танкером Chinagas Legend затонул буксир Fahd. На борту буксира было семь человек, спасатели были немедленно направлены им на помощь. В результате один из членов экипажа погиб. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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