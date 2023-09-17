Шедшее из России судно столкнулось с контейнеровозом в Турции
Следовавший из России сухогруз столкнулся с контейнеровозом у берегов Стамбула, в результате инцидента никто не пострадал, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на генеральное управление береговой охраны Турции.
Сухогруз New Legend длиной 228 м и контейнеровоз Elbsun длиной 141 м столкнулись у причала Ахыркапы в Мраморном море. New Legend, как уточняется, шел под флагом Гонконга из России в Малайзию. Второе судно следовало под флагом Португалии.
Пострадавших в результате происшествия нет, ущерба окружающей среде не зафиксировали, сообщили в береговой охране.
В конце августа в проливе Босфор было приостановлено движение судов, причиной стал отказ двигателя у 244-метрового нефтеналивного танкера GUANYIN, который направлялся из России в Китай.
5 августа в Суэцком канале после столкновения с танкером Chinagas Legend затонул буксир Fahd. На борту буксира было семь человек, спасатели были немедленно направлены им на помощь. В результате один из членов экипажа погиб.