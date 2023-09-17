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Общество

В турецкой Аланье вспыхнул лесной пожар

Ведомости

Власти Турции объявили об эвакуации 17 домов из-за лесного возгорания в провинции Аланья. Об этом сообщил телеканал TRT Haber.

Пожар начался в лесной зоне возле плотины Дим. Министр сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы сообщил, что пострадала площадь около 190 га, один дом был поврежден. Отмечается, что пламя распространилось под действием ветра, тушение пожара проходит с земли и с воздуха.

В конце августа в районе Чанаккале-Кепез вспыхнул лесной пожар, в результате чего временно ограничили движение судов в проливе Дарданеллы. 

18 июля в МЧС России сообщили о передаче двух самолетов-амфибий Бе-200ЧС Турции для оказания помощи в тушении лесных пожаров. В министерстве добавили, что эти самолеты оснащены тепловизорами, которые позволяют обнаружить очаги лесных пожаров. Бе-200ЧС может осуществлять забор воды как на аэродроме, так и на водоеме.

За неделю до этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным намерен обсудить покупку нескольких российских самолетов-амфибий для борьбы с лесными пожарами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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