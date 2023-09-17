В турецкой Аланье вспыхнул лесной пожар
Власти Турции объявили об эвакуации 17 домов из-за лесного возгорания в провинции Аланья. Об этом сообщил телеканал TRT Haber.
Пожар начался в лесной зоне возле плотины Дим. Министр сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы сообщил, что пострадала площадь около 190 га, один дом был поврежден. Отмечается, что пламя распространилось под действием ветра, тушение пожара проходит с земли и с воздуха.
В конце августа в районе Чанаккале-Кепез вспыхнул лесной пожар, в результате чего временно ограничили движение судов в проливе Дарданеллы.
18 июля в МЧС России сообщили о передаче двух самолетов-амфибий Бе-200ЧС Турции для оказания помощи в тушении лесных пожаров. В министерстве добавили, что эти самолеты оснащены тепловизорами, которые позволяют обнаружить очаги лесных пожаров. Бе-200ЧС может осуществлять забор воды как на аэродроме, так и на водоеме.
За неделю до этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным намерен обсудить покупку нескольких российских самолетов-амфибий для борьбы с лесными пожарами.