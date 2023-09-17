В турецкой Аланье вспыхнул лесной пожар

18 июля в МЧС России сообщили о передаче двух самолетов-амфибий Бе-200ЧС Турции для оказания помощи в тушении лесных пожаров. В министерстве добавили, что эти самолеты оснащены тепловизорами, которые позволяют обнаружить очаги лесных пожаров. Бе-200ЧС может осуществлять забор воды как на аэродроме, так и на водоеме.