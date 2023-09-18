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Путин наградил актера Хабенского орденом Почета

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Президент России Владимир Путин наградил художественного руководителя МХТ имени Чехова, актера и режиссера Константина Хабенского орденом Почета. Указ главы государства опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Награду присвоили с формулировкой «за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

Константин Хабенский — советский и российский актер театра и кино. Известен зрителю по фильмам «Ночной дозор» и «Дневной дозор», «Адмиралъ», «Географ глобус пропил», «Селфи» и др. Сыграл главную роль в сериале «Метод». Кроме того, он являлся режиссером и сценаристом фильма «Собибор». Служит в МХТ им. А. П. Чехова с 2003 г. Назначен художественным руководителем театра в сентябре 2021 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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