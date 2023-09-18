Путин наградил актера Хабенского орденом Почета

Константин Хабенский — советский и российский актер театра и кино. Известен зрителю по фильмам «Ночной дозор» и «Дневной дозор», «Адмиралъ», «Географ глобус пропил», «Селфи» и др. Сыграл главную роль в сериале «Метод». Кроме того, он являлся режиссером и сценаристом фильма «Собибор». Служит в МХТ им. А. П. Чехова с 2003 г. Назначен художественным руководителем театра в сентябре 2021 г.