Пилотам боевой авиации США приказали пройти двухдневные курсы после потери F-35

Истребитель F-35B Lightning II стоит порядка $80 млн, он пропал с радаров 17 сентября. Как сообщало NBC News, пилот катапультировался в то время, когда самолет летел в режиме автопилота. Он выжил и его доставили в медицинское учреждение. Первое время истребитель мог продолжать полет в автономном режиме, однако по состоянию на 18 сентября власти сообщили, что F-35 «уже точно» разбился. При этом его обломки найдены не были.