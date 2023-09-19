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Общество

Пилотам боевой авиации США приказали пройти двухдневные курсы после потери F-35

Ведомости

Командующий Корпусом морской пехоты США генерал Эрик Смит подписал указ, запрещающий всем пилотам боевой авиации страны управлять самолетами до тех пор, пока они не пройдут двухдневные курсы по безопасности полетов, сообщает ABC News.

Представитель Корпуса морской пехоты пояснил, что такое решение было принято на фоне «инцидента» с истребителем F-35 в Южной Каролине. Пилоты должны пройти курсы в ходе текущей недели, указ касается всех пилотов, в том числе проходящих службу за пределами США.

В письме Смита указано, что пилотам запрещено совершать вылеты до того, как будет проведена двухдневная дискуссия на тему безопасности полетов и соответствующих процедур. По его словам, это правильное решение с учетом этого и недавнего инцидента в Австралии.

Издание уточняет, что самолет до сих пор не найден, однако американская армия продолжает поиски.

Истребитель F-35B Lightning II стоит порядка $80 млн, он пропал с радаров 17 сентября. Как сообщало NBC News, пилот катапультировался в то время, когда самолет летел в режиме автопилота. Он выжил и его доставили в медицинское учреждение. Первое время истребитель мог продолжать полет в автономном режиме, однако по состоянию на 18 сентября власти сообщили, что F-35 «уже точно» разбился. При этом его обломки найдены не были.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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